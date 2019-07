Inflácia v júni spomalila najmä v dôsledku lacnejšej ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júla (TASR) - Inflácia v júni 2019 spomalila, najmä v dôsledku lacnejšej ropy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k júnovým spotrebiteľským cenám.priblížil.Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala podľa Koršňáka stále pohybovať nad úrovňou 2,5 %.myslí si analytik.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dosiahol nárast cien potravín medzimesačne 0,5 %, hlavne kvôli vyšším cenám ovocia, olejov a tukov, ako aj mäsa. Ceny palív boli medzimesačne nižšie o 5 %, ovplyvnené cenou ropy.dodala Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v júni 2019 sa medziročne spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. Spotrebiteľské ceny v júni 2019 v porovnaní s májom 2019 v úhrne vzrástli o 0,1 %.