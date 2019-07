Most-Híd: Samosprávam narastú príjmy aj po zvýšení nezdaniteľnej časti

Na archívnej snímke sprava Ivan Švejna a Irén Sárközy (Most-Híd). Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 15. júla (TASR) – Samosprávam budú rásť príjmy aj po prijatí návrhu zákona, ktorý rieši zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Výpadok z tohto opatrenia navyše môžu nahradiť inými príjmami. Na pondelkovom stretnutí s médiami to konštatovali predstavitelia koaličného Mosta-Híd. Návrh zákona z ich dielne posunuli poslanci parlamentu na júnovej schôdzi do druhého čítania.Ako uviedla poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd), návrh sa stal terčom kritiky niektorých predsedov VÚC, starostov a primátorov. Podľa nej je to však neodôvodnené. "," poznamenala s tým, že tvrdenie, že sa budú znižovať príjmy samospráv, nie je pravdivé. Príjmy v roku 2020 sa podľa jej slov budú zvyšovať samosprávam a tiež ľuďom.Most-Híd tak odmieta blokovanie akéhokoľvek návrhu na zníženie daní zamestnancov len preto, že to bude mať vplyv na rozpočty samospráv. "," podotkla Sárközy s tým, že nejde o zásadnú zmenu vo financovaní samospráv. Skonštatovala, že výpadok je možné nahradiť inými príjmami alebo úsporou vo výdavkoch.Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd) zdôraznil, že obce aj vyššie územné celky môžu čerpať aj eurofondy. Tie však podľa neho nečerpajú. "" dodal.Na to, že ľudia s nízkymi príjmami a ľudia strednej triedy platia na Slovensku vysoké dane a odvody, podľa neho poukazujú aj medzinárodné organizácie ako Európska komisia (EK) či Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Toto opatrenie by malo pomôcť práve pracovníkom s nízkymi alebo strednými príjmami.Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala podľa návrhu zákona od budúceho roka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021. V súčasnom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka. Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.