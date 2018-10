Inflácia v Nemecku dosiahla v októbri vyše 10-ročné maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 30. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku zaznamenali tento mesiac najvýraznejší rast za vyše 10 rokov. Ukázali to v utorok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.Po 2,3-percentnom raste v septembri sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili v októbri medziročne o 2,5 %. To znamená najvyššiu medziročnú mieru inflácie od septembra 2008. Ekonómovia zrýchlenie inflácie očakávali, počítali však so zrýchlením rastu cien na 2,4 %.Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili o 0,2 %, opäť výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom na úrovni 0,1 %.Harmonizované spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 2,4 %. Opäť tak zrýchlili tempo rastu, keďže v septembri rast dosiahol 2,2 %, zrýchlenie však bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.Medzimesačne sa harmonizované spotrebiteľské ceny zvýšili v októbri o 0,1 %. Aj v tomto prípade dosiahli rast na úrovni očakávanej analytikmi. Konečné údaje o vývoji inflácie v Nemecku plánuje Destatis zverejniť 13. novembra.