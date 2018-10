Čistý zisk leteckej spoločnosti Lufthansa v 3. kvartáli klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 30. októbra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 3. kvartál pokles čistého aj prevádzkového zisku, keď výsledky ovplyvnili vyššie náklady na palivá, ďalej rušenie letov a náklady spojené s prevzatím časti zbankrotovaných aerolínií Air Berlin.Lufthansa uviedla, že za obdobie od júla do konca septembra dosiahla čistý zisk 1,07 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 10 %.Klesol aj prevádzkový zisk, a to o 11 % na 1,35 miliardy eur. Dôvodom sú najmä mimoriadne náklady spojené s prevzatím a integráciou veľkej časti nesolventnej spoločnosti Air Berlin a viaceré odklady a rušenia letov počas letnej sezóny.Tržby sa zvýšili, ale len mierne. Dosiahli 9,96 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 1,5 %. Aj napriek problémom však vedenie Lufthansy očakáva, že za celý rok 2018 dosiahne spoločnosť druhý najvyšší zisk v histórii.