Inflácia v roku 2021 dosiahla najvyššiu hodnotu za posledných deväť rokov

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Inflácia v roku 2021 dosiahla najvyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá ovplyvnila rýchly rast cien v druhom polroku. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR , najviac si domácnosti priplatili za potraviny a energie. Na celoročnej báze sa zvýšovali ceny pomalšie ako predošlé roky.Obe položky neprekročili hranicu 2 %, aj keď vývoj v posledných mesiacoch roka 2021 naznačoval dynamickejšie hodnoty.Spotrebiteľské ceny na Slovensku teda v roku 2021 medziročne vzrástli v priemere o 3,2 %. Bola to najvyššia hodnota inflácie od roku 2012, kedy ceny vzrástli o 3,6 %. V roku 2021 ceny rástli rýchlejšie ako očakávala odborná verejnosť. V roku 2020 totiž pod vplyvom pandémie inflácia dosiahla len 1,9 %.„Vývoj počas roka 2021 bol turbulentný, zatiaľ čo prvé dva mesiace spotrebiteľské ceny rástli o menej ako 1 %, postupne sa dynamika ich rastu zvyšovala. Od júla sa medziročný rast cien dostal nad úroveň 3 % a v poslednom mesiaci roka sa priblížil k šiestim percentám,“ uviedol riaditeľ odboru cenových štatistík Štatistického úradu SR Štefan Adamec.Ceny v roku 2021 vzrástli vo všetkých 12 hlavných zložkách spotrebného koša. Výrazný vplyv na celkovú úroveň inflácie za rok 2021 mali vyššie ceny v doprave, predovšetkým rast cien pohonných hmôt v ročnom priemere o 17,3 %. Tento rast je dôsledkom aj bázického efektu, ceny palív v roku 2020 a 2019 klesali.Výrazný vplyv mali tiež rastúce ceny tabakových výrobkov po úprave daní v marci 2021, celoročne sa zdvihli o 13,7 %. Rast cien podporila tiež zásadná redukcia štátu v dotovaní školských obedov pretavená do 13 % rastu závodného stravovania v roku 2021. A k celkovému rastu prispeli aj drahšie noviny a periodiká, ktorých ceny vzrástli v priemere o viac ako 10 %.Zvyšovanie cien stavebných materiálov sa zasa prejavilo v imputovanom nájomnom, ktorého cena za celý rok vzrástla o 6,2 %, v roku 2020 to bolo len 1 %. Dynamický rast v tejto zložke sa prejavil od mája minulého roka. Imputované nájomné patrí do najväčšej výdavkovej skupiny slovenských domácností - bývanie a energie.Z pohľadu verejnosti sú dlhodobo najsledovanejšie najmä dva spomedzi 12 odborov spotrebného koša, ktoré tvoria najvýraznejší podiel vo výdavkoch slovenských domácností.Sú to bývanie a energie, na ktoré vynakladali slovenské domácnosti 25 % svojich výdavkov, ako aj potraviny a nealkoholické nápoje tvoriace 18 % z výdavkov, potraviny samostatne 16 %. „Na prekvapenie z celoročného pohľadu mali obe najdôležitejšie zložky vo výdavkoch, ako potraviny, tak bývanie, skôr tlmiaci efekt na rast ročnej miery inflácie,“ doplnil Štefan Adamec.Obyvateľom SR v minulom roku stúpili výdavky za bývanie a energie len o 1,3 %, čo je menej ako predošlé tri roky. Celý rok 2021 rast cien tejto zložky tlmili lacnejšie energie a to najmä plyn, pri znížení o takmer 10 %, a elektrina pri zlacnení o 4,3 %.Rast cien potravín bez nealko nápojov dosiahol 1,9 %, čo je najnižšia hodnota za najmenej štyri posledné roky. „V predošlých rokoch rástli ceny potravín dynamickejšie, v roku 2020 o 2,8 % a v rokoch 2018 a 2019 dokonca o viac ako 4 %,“ uzavrel Štefan Adamec.