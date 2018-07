Inflácia v Turecku dosiahla v júni najvyššiu úroveň za 14,5 roka

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 3. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Turecku vzrástli minulý mesiac výraznejšie, než sa čakalo, pričom tempo rastu dosiahlo 14,5-ročné maximum. Ukázali to v utorok zverejnené údaje tureckého štatistického úradu.Spotrebiteľské ceny vzrástli v júni medziročne o 15,39 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu z mája, v ktorom sa medziročne zvýšili o 12,15 %. Ekonómovia očakávali zrýchlenie inflácie, ale predpokladali, že to bude na 13,9 %. Júnový údaj je zároveň najvyšší od januára 2004, keď sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 16,22 %.Najvýraznejšie sa pod prudké zrýchlenie inflácie podpísali náklady na dopravu a ceny potravín. Náklady na dopravu vzrástli o 24,26 % a ceny potravín a nealkoholických nápojov o 18,89 %.Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v júni o 2,6 %. Aj v tomto prípade výrazne zrýchlili tempo rastu, keď v máji vzrástli ceny oproti aprílu o 1,6 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením rastu na 1,3 %.