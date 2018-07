ALKOHOL NA CESTY NEPATRÍ: Opitá cyklistka v Humennom spôsobila nehodu

Ilustračné foto. Foto: TASR - KR PZ Trnava Ilustračné foto. Foto: TASR - KR PZ Trnava

Motocyklista pod vplyvom alkoholu skončil v cele predbežného zaistenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 3. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok (2.7.) v Humennom, asistoval alkohol u cyklistky. V dychu jej namerali viac ako 3,5 promile.Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ku kolízii osobného auta a bicykla došlo popoludní na miestnej komunikácii na ulici Třebíčskej. Išlo o 28-ročnú cyklistku Máriu a 43-ročného vodiča Miroslava. Ten šiel podľa hovorkyne s vozidlom po ceste, pričom mu pred jedným z bytových domov z chodníka vošla do jazdnej dráhy spomínaná cyklistka, ktorá po zrážke skončila na zemi.Žena podľa nej utrpela zranenia s dobou liečenia nad sedem dní, vodič bol bez zranení. "Obaja účastníci dopravnej nehody boli podrobení dychovej skúške. U Márie bola pozitívna s výsledkom 1,71 miligramu na liter alkoholu vo vydychovanom vzduchu, u Miroslava bola dychová skúška negatívna," uzavrela.Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky voči 20-ročnému mužovi z obce Nižná Olšava v okrese Stropkov. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová."Mladík v pondelok (2.7.) krátko po 22.00 h hodine ako nevodič viedol motocykel bez osvetlenia po Ulici Sovietskych hrdinov vo Svidníku. Následne narazil do rampy zabezpečujúcej vjazd do nemocnice. Policajná hliadka ho po príchode na miesto udalosti kontrolovala, pričom bolo zistené, že viedol motocykel v čase, keď sa v jeho organizme nachádzal alkohol s hladinou najmenej 0,71 mg/l miligramov etanolu na liter vydychovaného vzduchu," uviedla Ligdayová.Opakovaná dychová skúška dosiahla podľa nej výsledok 0,81 miligramov etanolu na liter."Mladík bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala krajská policajná hovorkyňa.