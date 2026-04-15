Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
15. apríla 2026
Influencer Jovinečko vypovedal na polícii, Plačková mu mala ponúknuť 30-tisíc eur za podporu prezidenta Pellegriniho
Influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, vypovedal na polícii v prípade preverovania podozrení z možného nelegálneho financovania prezidentskej kampane Petra ...
15.4.2026 (SITA.sk) - Influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, vypovedal na polícii v prípade preverovania podozrení z možného nelegálneho financovania prezidentskej kampane Petra Pellegriniho. Informáciu priniesol Denník N. Podľa policajnej zápisnice z konca januára tohto roka Jovanovič uviedol, že ho v čase vrcholiacej kampane v apríli 2024 telefonicky kontaktovala influencerka Zuzana Strausz Plačková.
„Menovaná mi uviedla, že existuje možnosť si zarobiť podporou Petra Pellegriniho, a to za storku na Instagrame, a že podobne ho podporí viacero známych osobností. Konkrétna cena bola okolo 30-tisíc eur,“ vypovedal Jovanovič podľa policajnej zápisnice z 26. januára tohto roka, ktorú má Denník N k dispozícii.
Dodal, že nešlo o ojedinelú aktivitu, ale o širšiu iniciatívu, do ktorej mali byť zapojené aj ďalšie známe tváre zo slovenského šoubiznisu a športu. Dodal, že v čase telefonátu sa nachádzal v Japonsku. S odstupom času si už nepamätá všetky mená, ktoré mali byť do kampane zapojené, no podľa vlastných slov si je istý minimálne dvoma – bývalou tenistkou Dominikou Cibulkovou a MMA zápasníkom Attilom Véghom. Jovinečko zdôraznil, že ponuku odmietol. Tvrdí, že rozhovor bol krátky a bez ďalšieho nátlaku.
„Bol to veľmi krátky rozhovor, kde mi dala túto ponuku a ja som sa k tomu vyjadril, že sa na toto úplne necítim. Teda ponuku som odmietol. Nechcel som sa spájať s týmto človekom. Taktiež som nechcel brať peniaze za vyjadrenie politického názoru,“ povedal.
Plačková to podľa neho akceptovala a normálne sa rozlúčili. Plačková po zverejnení informácií na Instagrame priznala, že Jovinečkovi ponúkala peniaze, avšak podľa nej išlo o 10-tisíc eur, a konala na podnet známeho, ktorý sa venuje marketingovým kampaniam.
„Pýtal sa ma, či nepoznám Jovinečka, že by potreboval mu povedať o takejto ponuke,“ vysvetlila vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí tiež, že podobné formy spolupráce sú počas kampaní bežné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a že má čisté svedomie.
Jovinečko jej mal počas telefonátu podľa jej slov povedať, že ho oslovila aj „protistrana“ s ešte vyššou ponukou. Podozrenia v prípade prezidentskej kampane aktuálne preveruje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave je vec zatiaľ v počiatočnom štádiu, teda pred začatím trestného stíhania. Vyšetrovateľ zatiaľ zhromažďuje podklady a vypočúva svedkov. Až následne rozhodne, či podnet odmietne, alebo začne trestné stíhanie.
Polícia sa začala prípadom zaoberať na základe podnetu podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu, ktorý upozornil na možné nezrovnalosti vo financovaní kampane. Okrem Jovanoviča si vyšetrovateľ predvolal aj viacerých politikov, informuje ďalej Denník N.
Medzi nimi poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorý bol vypovedať už v polovici januára, a tiež poslanca Jána Ferenčáka, nedávno vylúčeného z Hlasu. Obaja uviedli, že prispeli na stranícky účet sumou päťtisíc eur. Polícia si ich predvolala, pretože vlani na jeseň nedokázali odpovedať na novinárske otázky, či prispeli na kampaň.
Ferenčák vyšetrovateľovi tvrdil, že nevedel, že peniaze pôjdu na prezidentskú kampaň. Pellegrini napokon prezidentské voľby vyhral, keď získal viac ako 1,4 milióna hlasov a svojho protikandidáta Ivana Korčoka porazil rozdielom vyše 160-tisíc hlasov.
Vo vyúčtovaní kampane sa pritom výdavky na spoluprácu s influencermi neobjavili. Prezidentský palác už vlani označil tvrdenia o platení influencerov za lož a zdôraznil, že nikto z volebného tímu Petra Pellegriniho nemal ponúkať peniaze za podporu. Zároveň uviedol, že prezident Jovanoviča osobne nepozná.
Zdroj: SITA.sk - Influencer Jovinečko vypovedal na polícii, Plačková mu mala ponúknuť 30-tisíc eur za podporu prezidenta Pellegriniho © SITA Všetky práva vyhradené.
„Menovaná mi uviedla, že existuje možnosť si zarobiť podporou Petra Pellegriniho, a to za storku na Instagrame, a že podobne ho podporí viacero známych osobností. Konkrétna cena bola okolo 30-tisíc eur,“ vypovedal Jovanovič podľa policajnej zápisnice z 26. januára tohto roka, ktorú má Denník N k dispozícii.
Zapojení boli aj Végh a Cibuľková
Dodal, že nešlo o ojedinelú aktivitu, ale o širšiu iniciatívu, do ktorej mali byť zapojené aj ďalšie známe tváre zo slovenského šoubiznisu a športu. Dodal, že v čase telefonátu sa nachádzal v Japonsku. S odstupom času si už nepamätá všetky mená, ktoré mali byť do kampane zapojené, no podľa vlastných slov si je istý minimálne dvoma – bývalou tenistkou Dominikou Cibulkovou a MMA zápasníkom Attilom Véghom. Jovinečko zdôraznil, že ponuku odmietol. Tvrdí, že rozhovor bol krátky a bez ďalšieho nátlaku.
„Bol to veľmi krátky rozhovor, kde mi dala túto ponuku a ja som sa k tomu vyjadril, že sa na toto úplne necítim. Teda ponuku som odmietol. Nechcel som sa spájať s týmto človekom. Taktiež som nechcel brať peniaze za vyjadrenie politického názoru,“ povedal.
Plačková to podľa neho akceptovala a normálne sa rozlúčili. Plačková po zverejnení informácií na Instagrame priznala, že Jovinečkovi ponúkala peniaze, avšak podľa nej išlo o 10-tisíc eur, a konala na podnet známeho, ktorý sa venuje marketingovým kampaniam.
Podobné formy spolupráce sú bežné
„Pýtal sa ma, či nepoznám Jovinečka, že by potreboval mu povedať o takejto ponuke,“ vysvetlila vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí tiež, že podobné formy spolupráce sú počas kampaní bežné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a že má čisté svedomie.
Jovinečko jej mal počas telefonátu podľa jej slov povedať, že ho oslovila aj „protistrana“ s ešte vyššou ponukou. Podozrenia v prípade prezidentskej kampane aktuálne preveruje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave je vec zatiaľ v počiatočnom štádiu, teda pred začatím trestného stíhania. Vyšetrovateľ zatiaľ zhromažďuje podklady a vypočúva svedkov. Až následne rozhodne, či podnet odmietne, alebo začne trestné stíhanie.
Nezrovnalosti vo financovaní
Polícia sa začala prípadom zaoberať na základe podnetu podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu, ktorý upozornil na možné nezrovnalosti vo financovaní kampane. Okrem Jovanoviča si vyšetrovateľ predvolal aj viacerých politikov, informuje ďalej Denník N.
Medzi nimi poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorý bol vypovedať už v polovici januára, a tiež poslanca Jána Ferenčáka, nedávno vylúčeného z Hlasu. Obaja uviedli, že prispeli na stranícky účet sumou päťtisíc eur. Polícia si ich predvolala, pretože vlani na jeseň nedokázali odpovedať na novinárske otázky, či prispeli na kampaň.
Ferenčák vyšetrovateľovi tvrdil, že nevedel, že peniaze pôjdu na prezidentskú kampaň. Pellegrini napokon prezidentské voľby vyhral, keď získal viac ako 1,4 milióna hlasov a svojho protikandidáta Ivana Korčoka porazil rozdielom vyše 160-tisíc hlasov.
Vo vyúčtovaní kampane sa pritom výdavky na spoluprácu s influencermi neobjavili. Prezidentský palác už vlani označil tvrdenia o platení influencerov za lož a zdôraznil, že nikto z volebného tímu Petra Pellegriniho nemal ponúkať peniaze za podporu. Zároveň uviedol, že prezident Jovanoviča osobne nepozná.
Zdroj: SITA.sk - Influencer Jovinečko vypovedal na polícii, Plačková mu mala ponúknuť 30-tisíc eur za podporu prezidenta Pellegriniho © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Viete, ako klesá cena vášho auta?
Viete, ako klesá cena vášho auta?
<< predchádzajúci článok
Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá
Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá