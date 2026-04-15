Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fedor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. apríla 2026

Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla 2026, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Získalo by ...



Zdieľať
648b08cf60c63609078266 676x451 15.4.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla 2026, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Získalo by 20,2 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia.


Agentúra prieskum robila dňoch 8. až 13. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 001 respondentov. Druhú priečku obsadila strana Smer-SD so ziskom 17,3 percenta hlasov. Tretie miesto patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,6 percenta respondentov.

Hlas na šiestom mieste


Za Republikou sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,3 percenta hlasov voličov, nasledujú Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 7,1 percenta opýtaných, a Hlas-SD so ziskom sedem percent voličských hlasov.

Do Národnej rady SR by sa dostali ešte dva politické subjekty, a to v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 5,8 percenta opýtaných a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 5,3 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská Aliancia so 4,2 percenta hlasov aj hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 3,8 percenta opýtaných. Do parlamentných lavíc by nezasadli ani zástupcovia Slovenskej národnej strany, ktorú by vo voľbách podporilo 2,8 percenta opýtaných, mimo by ostala aj strana Za ľudí so ziskom 2,2 percenta hlasov. Deklarovaná volebná účasť dosiahla 61,9 percenta, ide o najvyššiu nameranú hodnotu za posledný polrok.

Rozdelenie mandátov


Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo 36 kresiel v parlamente, druhý Smer by mal o päť poslancov menej, čiže 31. Hnutie Republika by obsadilo 25 kresiel v parlamente. Strany SaS, Hlas a Hnutie Slovensko by mali zhodne po 13 poslancov.

Demokrati by získali 10 mandátov a kresťanskí demokrati 9. Súčasné koaličné strany Sme a Hlas by vládu nevyskladali ani s Republikou, spoločne by mali 69 mandátov. Súčasné opozičné subjekty by boli schopné získať v parlamente väčšinu (čiže viac ako 75 mandátov), avšak bez Hnutia Slovensko by sa im to nepodarilo. S matovičovcami by mali dohromady 81 mandátov.

Kto si pohoršil a kto polepšil?


V porovnaní s predošlým mesiacom si progresívci vo volebnom modeli pohoršili, a to o 1,2 percentuálneho bodu. V porovnaní s marcovým výsledkom tiež stratili strany Hlas aj SaS. Hlas dosiahol o 0,6 percentuálneho bodu horší výsledok, u liberálov to bolo 0,3 percentuálneho bodu.

Od marca sa nepohli preferencie Hnutia Slovensko, rovnako je na tom aj Maďarská Aliancia. Ostatné politické subjekty si v medzimesačnom porovnaní polepšili, najviac Smer-SD a Demokrati, ktorí získali v porovnaní s marcom o 0,7 percentuálneho bodu viac. Výraznejšie zlepšenie zaznamenalo ešte KDH, a to o 0,5 percentuálneho bodu. Mierne zlepšenie zaznamenali aj SNS, Za ľudí, Sme rodina a Republika.


Zdroj: SITA.sk - Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 