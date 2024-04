Informácia o stiahnutí tankov Abrams z bojiska pre obavy z ruských dronov je nepravdivá

28.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda poprela informáciu o tom, že z bojiska stiahla americké tanky Abrams pre riziko útokov ruských bezpilotných lietadiel.Ukrajinská 47. samostatná mechanizovaná brigáda to uviedla na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Tanky dosahujú na bojisku dobré výsledky a rozhodne nebudeme pred nepriateľom skrývať niečo, čo zvyčajne núti ukrývať sa ich. Navyše nenecháme našu pechotu bez takej silnej palebnej podpory," uviedla ukrajinská brigáda.Dodala pritom, že rozmiestnenie a vyzbroj nebude verejne komentovať. Správu o tom, že Ukrajinci stiahli tanky Abrams, pred niekoľkými dňami zverejnila agentúra The Associated Press.