Slovensko je pre zahraničných pracovníkov nezaujímavé, na prvom mieste sa umiestnila Austrália

Nedostatok ľudí

28.4.2024 (SITA.sk) - Takmer štvrtina pracovníkov na celom svete sa chce presťahovať za prácou do zahraničia. Podiel ľudí aktívne si hľadajúcich prácu mimo svojej krajiny rastie a momentálne sa ich počet odhaduje až na 800 miliónov.Ako ďalej vyplýva zo správy spoločností The Stepstone Group a Boston Consulting Group , ktoré spolupracovali na rozsiahlom prieskume pracovnej sily na svete, najmobilnejší sú mladší ľudia a ľudia z krajín s rýchlo rastúcim počtom obyvateľov.Ľudia sa sťahujú do zahraničia predovšetkým z pracovných a finančných dôvodov. Výhody a služby, ktoré ponúka cieľová krajina, sú druhoradými faktormi. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo viac ako 150 tisíc ľudí v 188 krajinách.Anglicky hovoriace krajiny so silnou ekonomikou naďalej vedú rebríček top destinácií. Na prvom mieste sa umiestnila Austrália, nasleduje USA a Kanada. Z európskych krajín sa do top desať krajín dostali Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko.Práve Španielsko sa v poslednom čase vyšplhalo na vyššie priečky a stalo sa atraktívnym najmä pre respondentov z európskych a latinskoamerických krajín.Z ázijských destinácií sú najzaujímavejšie pre pracujúcich Japonsko a Singapur. Účastníci prieskumu si ich vyberajú predovšetkým kvôli kvalite ponúkaných pracovných príležitostí.Ľudia, ktorí sa sťahujú do zahraničia, očakávajú, že budúci zamestnávatelia ich budú pri presťahovaní a nástupe podporovať a budú pestovať medzinárodnú, inkluzívnu kultúru.Ako upozornili analytici Dát bez pátosu , politická stabilita v krajine je z hľadiska kritérií pre sťahovanie až na deviatom mieste.Nemecko a Švajčiarsko sú v prvej desiatke rebríčka najzaujímavejších krajín pre pracovníkov, Rakúsko je na 11. mieste. Slovensko je úplne nezaujímavé pre zahraničných pracovníkov, v skupine „ostatné“.Najvýznamnejšie svetové ekonomiky čelia veľkej výzve - veľkému nedostatku ľudí. Tento hroziaci nedostatok na svetovom trhu práce je spôsobený predovšetkým klesajúcou pôrodnosťou a nesúladom medzi ponukou a dopytom po pracovných miestach.Nárast a normalizácia globálnej práce na diaľku však pomôže rozšíriť dostupnú skupinu talentov, z čoho budú profitovať zamestnávatelia, vlády aj pracovníci.Zamestnávatelia, ktorí chcú čo najlepšie využiť globálne nadšenie talentov pre možnosti mobility, by mali zvážiť, ako môže ich firma zastaviť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov otvorením nových zdrojov talentov, čo na druhej strane prinesie ďalšie výhody, ako napríklad zníženie nákladov na premiestnenie a mzdových nákladov a zlepšenie rozmanitosti.Výhodou je aj pre pracovníkov, ktorí budú môcť ľahšie napredovať v kariére bez toho, aby museli zmeniť svoj život a rodinu.