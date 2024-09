Informácia z ríše snov, tatranská a liptovská OOCR reaguje na zníženie DPH na ubytovanie a gastro

Poďakovanie ministerstvu či združeniam

27.9.2024 (SITA.sk) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) od roku 2025 na ubytovanie a gastronómiu je pre ťažko skúšaný cestovný ruch informáciou z ríše snov.Takto spoločne komentujú výkonné riaditeľky tatranskej a liptovskej oblastnej organizácie cestovného ruchu výsledok štvrtkového rokovania ministra cestovného ruchu a športu so zástupcami cestovného ruchu. Tým je konkrétne zníženie sadzby DPH v spomínaných sektoroch z aktuálnych 10 % na päť oproti plánovaným 23 %.Informácie o náraste DPH na ubytovanie a služby cestovného ruchu na 23 % vnímali subjekty cestovného ruchu za likvidačné. Cestovný ruchu Slovenska totiž stále nedosahuje čísla spred pandémie a celoročne bojuje s konkurenčnými ponukami iných destinácií, najmä v zahraničí.„Pre cestovný ruch je informácia o 5 % DPH ako z ríše snov, ale zároveň je to pre nás aj obrovský záväzok, aby sme dokázali spoločne zvýšiť výkony cestovného ruchu – návštevnosť regiónov aj obsadenosť ubytovacích kapacít," zdôraznila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov „Chceme sa aj takto poďakovať všetkým aktérom, združeniam a najmä Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR za dôveru v podobe avíza o znížení DPH na 5 %," poznamenala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková . Cestovný ruch tak v piatok podľa nej oslavuje nielen svoj svetový deň, ktorý pripadá práve na 27. september, ale aj pozitívnu správu.Regióny Vysoké Tatry aj Liptov sa zameriavajú nielen na domáci cestovný ruch, ale aj na okolité krajiny V4.„Aktívne rozvíjajú v spolupráci so Slovakia.travel aj Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, vďaka dotácii, aj vzdialenejšie trhy ako Pobaltie, Rumunsko, Veľká Británia, Škandinávia a iné," zhodli sa výkonné riaditeľky.Avízo o päťpercentnej sadzbe oznámil vo štvrtok po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska Zväzom cestovného ruchu minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi „Toto nám zabezpečí absolútne postavenie v rámci regiónu V4. Ja verím, že to pomôže zabezpečiť podľa asociácií viac ako 15-tisíc pracovných miest a takisto nám to pomôže zvýšiť príjmy regionálnych samospráv dane z ubytovania," uviedol.