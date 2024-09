Rusko zničilo všetky tepelné elektrárne na Ukrajine, akýkoľvek Putinov útok môže viesť k jadrovej katastrofe

Putinove útoky na jadrové zariadenia

Útok môže viesť k jadrovej katastrofe

27.9.2024 (SITA.sk) - Všetky ukrajinské tepelné elektrárne a významná časť kapacity vodných elektrární boli v dôsledku ruských útokov zničené, takže potenciálne milióny ľudí môžu zostať v zime bez tepla.Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj . V dôsledku ruských útokov bolo zničených 80 % výroby energie.„Takto sa ruský diktátor Vladimir Putin pripravuje na zimu. Dúfa, že bude trápiť milióny a milióny Ukrajincov. Obyčajné rodiny - ženy a deti. Obyčajné mestá a obyčajné dediny. Putin ich chce počas zimy nechať v tme a chlade, prinútiť Ukrajinu trpieť a vzdať sa,“ vyhlásil ukrajinský líder.Zelenskyj tento týždeň povedal, že nedávno dostal spravodajskú informáciu o tom, že Putin plánuje útoky na ukrajinské jadrové zariadenia a infraštruktúru s cieľom odpojiť jadrové reaktory od elektrickej siete.„Rusko dostáva snímky a podrobné informácie o infraštruktúre našich jadrových elektrární pomocou svojich satelitov a satelitov iných krajín,“ skonštatoval Zelenskyj.Prezident poznamenal, že akýkoľvek ruský útok rakety alebo dronu, akýkoľvek kritický incident v energetickom systéme môže viesť k jadrovej katastrofe.„Takýto deň by nikdy nemal prísť. A Moskva to musí pochopiť. Toto sú jadrové elektrárne a musia byť bezpečné,“ vraví Volodymyr Zelenskyj.