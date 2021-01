Informácie o oslabení protiextrémistickej agendy sú vymyslené a zlomyseľné, tvrdí Žilinka

Zaťaženosť je nižšia

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Medializované informácie o oslabení protiextrémistickej agendy na prokuratúre sú podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vymyslené a zlomyseľné.Na stredajšom tlačovom brífingu to uviedol s tým, že podľa jeho plánov by túto agendu naopak malo namiesto súčasných piatich prokurátorov vybavovať až 11.Agenda pritom podľa Žilinku ostane v kompetencii Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Generálny prokurátor zdôraznil, že jeho plánom je okrem reorganizácie Generálnej prokuratúry SR aj úprava personálneho obsadenia a organizačného členenia ÚŠP.Oblasť extrémizmu by sa v rámci týchto zmien mala spojiť s odborom terorizmu a organizovanej kriminality.Podľa Žilinku totiž väčšinu agendy extrémizmu predstavujú prečiny a zaťaženosť prokurátorov vykonávajúcich túto agendu je podstatne nižšia, než je tomu v prípade ich kolegov.„Tou reorganizáciou chceme dosiahnuť, aby sa efektívnejšie využil potenciál prokurátorov,” povedal.Finálna verzia navrhovaných zmien by podľa Žilinku mohla byť hotová do desiatich dní. „Viacerí prokurátori budú robiť väčšie kauzy,” zdôraznil.Žilinka zároveň skritizoval niektorých prokurátorov, ktorí namiesto toho, aby sa s nesúhlasom s chystanými zmenami obrátili na neho, oslovili skôr médiá. „Takto si atmosféru na prokuratúre nepredstavujem,” vyhlásil.Podľa medializovaných informácií by mal v rámci reorganizácie činnosti ÚŠP zaniknúť odbor extrémistickej kriminality.Znížiť z piatich na troch sa mal aj počet prokurátorov, ktorí majú na starosti túto agendu.