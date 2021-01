Proti novej súdnej mape je aj Združenie sudcov Slovenska, podporilo otvorený list sudcovského zboru

Znepokojenie nad súdnou mapou aj Mazákom

Predĺženie lehoty na pripomienkovanie novely

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prezídium Združenia sudcov Slovenska (ZSS) podporuje otvorený list časti sudcovského zboru proti novej súdnej mape. Absencia projektu Váženia prípadov podľa ZSS nespochybniteľne dokazuje politický zámer zo strany Ministerstva spravodlivosti SR bezpodmienečne presadiť zmeny, ktoré môžu mať negatívny dopad pre občanov.Vyhodnotenie projektu Váženia prípadov by malo prebiehať od januára do júna 2021. V tlačovej správe o tom informoval predseda ZSS Juraj Sopoliga.Podľa autorov listu sa za päť pracovných dní k listu prihlásilo 320 sudcov, z toho 188 sudcov k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov k časti týkajúcej sa súdnej mapy.„Tvrdenie o potrebe špecializácie sudcov, ktoré je na mnohých súdoch v praxi zabezpečené, pritom ignoruje zásadnú skutočnosť, že je neprípustná (podľa stanoviska CEPEJ) nadmerná špecializácia, ktorá ohrozuje širšie vedomostné spektrum sudcov i prípadné presúvanie sudcov medzi právnymi odvetviami,“ hodnotí ZSS. Zámer rezortu spravodlivosti podľa združenia ignoruje rozsiahle vecne opodstatnené námietky orgánov správy súdov, sudcovskej samosprávy i stavovského združenia.Opodstatnenie má podľa ZSS aj vyjadrenie znepokojenia nad činnosťou predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka. „Viacero jeho stanovísk nezabezpečuje ústavou požadovanú nezávislosť súdnictva, ktorú má garantovať súdna rada, ale obsahovo smeruje k podriadeniu súdnictva predstavám aktuálnej vládnej koalície,“ pokračuje ZSS. Ako združenie dodalo, ide predovšetkým o Mazákovú „obhajobu viacerých právnych zásahov vládnej koalície do niektorých štandardov záruk súdnej a sudcovskej nezávislosti“.Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na pripomienkovanie novely zákona o reforme súdnej mapy do konca februára.„Treba povedať, že z 54 súdov má ostať 30 sídelných súdov. Čo sa týka krajských súdov, z ôsmich majú ostať tri. Keď si len spočítame počet sudcov, ktorých sa to potenciálne priamo týka, je oveľa väčší ako tento počet,“ reagovala na list ministerka, podľa ktorej je dôležité, aby boli pripomienky konkrétne.