Informatizácia verejnej správy: Rozvoj alebo rozpad?

Koľko sa naozaj "nalialo” do štátneho IT?



Ktoré projekty možno považovať za zvládnuté a ktoré naopak zlyhali?



Súčasnej vládnej garnitúre zostáva necelý rok. Aké elektronické služby štát ešte odovzdá občanovi?



Šéf štátneho IT:”Plakať nad rozliatym mliekom nestačí”

Polčas rozpadu slovenského eGovernmentu?

IT expertka: Technológie nestačí kúpiť, treba s nimi hospodárne nakladať

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk)Tieto ale aj ďalšie otázky padnú na konferencii Jarná ITAPA 2019, ktorá bude 28. mája v Bratislave. Zoznam hostí naznačuje búrlivú debatu.Premrhaná miliarda, drahá údržba a prevádzka štátneho IT, zbabrané verejné obstarávania, zastarané technické riešenia. Taký je mediálny obraz o stave informatizácie verejnej správy na Slovensku.Generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť s tým nesúhlasí: "Môžeme sa donekonečna umárať a plakať nad rozliatym mliekom a vyčíslovať koľko peňazí sme už do IT naliali, ale ja si myslím že to nemá žiadny zmysel. Treba sa pozrieť na to, čo sa v uplynulom období podarilo (a nie je toho málo), na hlavných rezortoch máme vybudované robustné agendové systémy a centrálne komponenty, základné registere, pomaly sa štátne IT presúva do centrálneho úložiska (cloudu), spustili sme stovky elektronických služieb pre občanov. Analýza projektov ukázala, že tieto investície už vrátili štátu a občanom svoju hodnotu v úsporách času a peňazí a to nad očakávania."Podstatne kritickejšie sa na informatizáciu verejnej správy pozerá občianske združenie Slovensko.digital, ktoré sa za posledných rok snažilo mobilizovať IT komunitu a pripomienkovať štátne projekty. Na konferencii Jarná ITAPA za platfomu vystúpi Ľubor Illek, ktorý tvrdí že eGovernment je v polčase rozpadu. Po tlaku, ktoré Slovensko.digital vyvolal, boli niektoré projekty zastavené.Lucia Kondáš - Mušková, ktorá sa už 20 rokov pohybuje v informatizačnom biznise a je spoluzakladateľkou ITAPA, upozorňuje na nebezpečenstvo paušalizácie, ak sa na takzvané štátne IT budeme pozerať ako na jeden balík: "Biznis IT sektora so štátom" je trochu ťažko uchopiteľný pojem – v konečnom dôsledku ide o konkrétne projekty na konkrétnych úradoch. Ja nemám problém s objemom "IT biznisu" v štáte, ak prináša svoj úžitok. Avšak súčasné myslenie je nastavené na to, že peniaze treba minúť a nie s nimi hospodáriť. To je predsa choré. Preto v prvom rade musia sedieť na rozhodovacích stoličkách ľudia, ktorí svojej oblasti rozumejú a hľadajú spôsoby, ako služby štátu ľuďom zlepšovať a strážia si ich realizáciu. Výsledok sa dá potom veľmi konkrétne pozorovať. Inak sú to len premrhané peniaze, bohužiaľ so sprievodnou záťažou v podobe vysokých prevádzkových nákladov na mnoho rokov dopredu."Viac sa dozviete na konferencii Jarná ITAPA 2019, ktorá bude 28. mája v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton. ITAPA je už osemnásť rokov nezávislou a apolitickou platformou, kde sa stretáva odborná verejnosť z oblasti IT vo verejnej správe. Detialný program konferencie si môžete pozrieť na www.itapa.sk . Na vaše otázky zodpovieme na e-maile: media@itapa.sk