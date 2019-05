Prvým 500 vlastníkom domov, ktorí chcú zatepliť, dá štát tisíce eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Vyše 4 milióny eur pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre majiteľov starších rodinných domov, ktorí v roku 2019 požiadajú o príspevok na zateplenie. Dotačný program, ktorý predstavilo ministerstvo prvýkrát v roku 2016, prešiel zjednodušením a úpravou podmienok. Jednoduchý návod, ako sa v dotácii zorientovať, ponúka stránka Vsetkoozatepleni.sk "Obnova bývania nie je len o energetickej efektívnosti. Príspevkom na zateplenie štát neprispieva na krajšiu fasádu či šetrenie energií, ale odmeňuje tých, ktorí chcú bývať komfortne v zdravšom vnútornom prostredí. Chceme, aby sa do výzvy na podávanie žiadostí zapojilo čo najviac ľudí, preto sme partnerom projektu Vsetkoozatepleni.sk , ktorý jednoducho opisuje postup na získanie štátnej podpory a tiež ponúka ďalšie dôležité informácie k téme bývania," hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER a dopĺňa: "Vďaka webovému formuláru vidíme, že ľudia záujem o príspevok majú, ale nerozumejú, ako majú správne postupovať." Návštevníci webu tam okrem príspevku na zateplenie rodinného domu teraz nájdu aj prehľad iných dotačných programov od štátu.Maximálna výška príspevku na zateplenie rodinného domu ostáva oproti minulému roku nezmenená. Samotný príspevok na zateplenie je vo výške 7 000 eur; ak dosiahnete hodnotu potreby tepla pre ultranízkoenergetickú budovu, získate ďalších 1 000 eur navyše. Keďže k žiadosti treba doložiť projektovú dokumentáciu zateplenia či číslo energetického certifikátu, náklady na vypracovanie týchto dokumentov sa rátajú ako oprávnené náklady a z príspevku je na to vyčlenených 800 eur na každú žiadosť. Konečná výška príspevku na jeden rodinný dom sa tak môže vyšplhať na 8 800 eur.Podľa nových podmienok už vlastníci domov nemusia zháňať stavebnú spoločnosť, ktorá má vydanú licenciu na tepelnoizolačný systém. V praxi to znamená, že zateplenie môžu realizovať aj svojpomocne. V dôvodovej správe k navrhovanej zmene podmienok ministerstvo uviedlo, že vychádza zo súčasnej situácie na trhu, podľa ktorej nie je dostatočné množstvo licencovaných spoločností v jednotlivých regiónoch krajiny. Dodržanie požadovaných technických parametrov na stavby si však ministerstvo skontroluje. Pri svojpomocnom zateplení musia majitelia použiť tepelnoizolačný systém, ktorý má vyhlásenie o parametroch od výrobcu. Toto vyhlásenie je povinnou prílohou k žiadosti o príspevok.Počas prvých štyroch výziev sa do programu zapojilo 441 vlastníkov domov. V každom kole to bolo menej ľudí, ako určoval stanovený maximálny počet. Žiadosť o príspevok môže podať najviac 500 záujemcov.Príspevok je vo forme bezhotovostného prevodu priamo na účet žiadateľa a má slúžiť na uhradenie časti nákladov, ktoré si zateplenie domu vyžiadalo. Poslať žiadosť o príspevok môžu žiadatelia pred zateplením aj po ňom, peniaze však štát posiela až po ukončení prác. Žiadosti bude možné podávať cez stránku zatepluj.sk od 17. júna 2019.