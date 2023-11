Iniciatíva Catching-up Regions pomohla projektom v troch krajoch, finančná pomoc sa vyšplhala až na 120 miliónov eur

Iniciatívy pomohla trom krajom

Kritická výzva pre Slovensko

Prešovský samosprávny kraj

Projekt sociálnej starostlivosti

Rómska menšina v Košickom kraji

28.11.2023 (SITA.sk) - Dokopy 105 projektov v troch krajoch v celkovej hodnotezískalo za posledné štyri roky finančnú podporu z fondov Európskej únie v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) Tá pomohla konkrétne Prešovskému, Košickému a Banskobystrickému kraju. Informovala o tom dnes za Európsku komisiu riaditeľka Emma Toledano Laredo z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku počas tlačovej konferencie vo Vysokých Tatrách, kde sa koná záverečná konferencia k štvrtému ročníku spomínanej iniciatívy.Tá je zameraná na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa iniciatíva realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samosprávnych krajov.„Regionálne rozdiely zostávajú pre Slovensko kritickou výzvou. Naša iniciatíva pomohla prekonať konkrétne prekážky regionálneho rozvoja v troch samosprávnych krajoch a urýchliť prípravu projektov,“ uviedla ďalej Toledano Laredo.Podľa jej slov sa však pripravujú aj desiatky ďalších projektov. Zásadný význam programu pri znižovaní regionálnych rozdielov a zlepšovaní služieb pre marginalizované komunity, najmä rómske, potvrdila aj riaditeľka Svetovej banky pre krajiny Európskej únie Marina Wes.Najhmatateľnejšími výsledkami sa v rámci Catching-up Regions môže pochváliť Prešovský samosprávny kraj, ktorý vstúpil do iniciatívy ako prvý na Slovensku v roku 2018. Vďaka nej sa mu podarilo vygenerovať projekty v celkovej hodnote 180 miliónov eur.„Z tohto balíka sa podarilo z eurofondov preinvestovať v rámci končiaceho sa programového obdobia viac ako 70 miliónov eur. Väčšina išla do modernizácie stredného odborného školstva,“ konkretizoval predseda kraja Milan Majerský.V Poloninách zase vybudovali prvé kilometre cyklookruhu Poloniny Trail a pracuje sa aj na zabezpečení vody a kanalizácie v 28 obciach v Sninskom okrese. „Aktuálne je dokončených 15 projektov v marginalizovaných rómskych komunitách,“ doplnil Majerský.Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je súčasťou iniciatívy CuRI od roku 2019. Vďaka nej napríklad modernizuje prístup k službám vo verejnej doprave, rovnako praktické vyučovanie na školách a podporila tiež rozvoj prelomového projektu sociálnej starostlivosti.„Aktuálne sú pre nás kľúčovými témami zlepšenie dostupnosti a efektívnosti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v kraji, sociálna ekonomika, budovanie inovačného ekosystému a prepájanie priemyslu s organizáciami výskumu a vývoja,“ povedal podpredseda BBSK Mikuláš Pál . Rovnako sa kraj sústreďuje na zlepšovanie kvality stredných škôl a integráciu skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.Košický samosprávny kraj sa stal súčasťou iniciatívy ako posledný. Za sebou má však niekoľko úspešných projektov v oblasti marginalizovaných rómskych komunít, inovácií, školstva či informačných technológií.„V Košickom kraji žije rómska menšina až v 221 obciach zo 461 obcí, preto je pomoc z CuRI zameraná na ich integráciu. Spolupracujeme s obcami Vtáčkovce, Vítkovce a Jasov, v ktorých boli zriadené miestne občianske a poriadkové služby. V týchto obciach a v meste Trebišov by mali byť okrem toho vybudované nové materské školy s kapacitou 420 miest,“ ozrejmil predseda kraja Rastislav Trnka V rámci iniciatívy tiež župa podľa jeho slov realizuje aj dva projekty na odstránenie nelegálnych skládok. V Jasove ide o historicky najväčšie čistenie skládky na Slovensku, za vyše 5,8 milióna eur tam likvidujú viac ako 16-tisíc ton odpadu. Zrejme najväčším projektom je podľa Trnku vytvorenie Tokajského vzdelávacieho inštitútu vo Viničkách so zameraním na vinohradníctvo.