Iniciatíva slovenských maloobchodníkov kritizuje novelu Trestného zákona. Otvorí podľa nej obchody zlodejom 

30.1.2024 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona otvorí obchody zlodejom. Upozornila na to Iniciatíva slovenských maloobchodníkov ISKM ), ktorá tvrdí, že schválením novely trestného práva sa zlodeji stanú prakticky nedotknuteľnými a obchody nebudú mať šancu sa brániť.„Na dennom poriadku riešime krádeže tovaru z predajní, pričom často ide o organizované skupiny, ktoré presne vedia, do akej hodnoty ukradnutého tovaru im nehrozí prakticky žiadny postih,“ uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský Pripomína, že v súčasnosti nie je krádež do 266 eur trestným činom a veľakrát je vec posudzovaná len ako priestupok. Dodáva, že prípadná pokuta nemá dôvod páchateľa nijako odradiť a krádež môže zopakovať.„Ak parlament schváli uvedenú novelu bez riadnej diskusie, mnohí podnikatelia budú musieť platiť vzniknuté škody a ochranu svojho majetku z vlastného vrecka,“ doplnil Krakovský. Absolútne neprimerané nazval posunutie hranice malej škody až na úroveň 700 eur .„Pokiaľ zlodej odíde z obchodu s elektronikou s ukradnutým mobilným telefónom vo vyššej hodnote alebo plným batohom textilu nehrozí mu prakticky nič okrem pokuty. Navyše vymáhanie škody spôsobenej takýmto konaním je zo strany obchodníkov len stratou času bez reálneho výsledku,“ tvrdí iniciatíva.Krakovský uvádza, že v Poľsku je krádež nad 184 eur trestným činom, pričom obchodníci chcú sumu vrátiť na pôvodných 115 eur. Počet drobných krádeží pritom v Poľsku medziročne narástol o viac ako 40 percent ešte pred zvýšením tejto sumy.„Bojovať proti nárastu drobnej kriminality v obchodoch prostredníctvom zvýšenia hraníc spôsobenej škody bez akýchkoľvek ďalších opatrení je absolútne nesprávny prístup, na ktorý doplatia obchodníci,“ podotýka Krakovský. Tvrdí, že v roku 2022 bolo zaevidovaných približne 11-tisíc bežných krádeží, z ktorých viac ako 35 percent sa udialo v obchodoch.O novele Trestného zákona v druhom čítaní sa začne rokovať v stredu na 9. parlamentnej schôdzi. Návrh vlády Smer-SD ) má okrem znižovania trestných sadzieb za cieľ zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry