Kubiš odovzdal podpisy na prezidentskú kandidatúru do Národnej rady SR, vyzbieral ich 22-tisíc

30.1.2024 (SITA.sk) - Kandidát na prezidenta a bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš dnes odovzdal podpisy od občanov do Národnej rady SR. Podarilo sa mu vyzbierať 22-tisíc podpisov.„Zatiaľ som len ašpirantom na kandidáta, pretože až po certifikácii podpisov môžem hovoriť, že som kandidát. Dúfam, že k tomu príde skoro, aby som mohol začať kampaň," uviedol Kubiš po odovzdaní podpisov s tým, že chce do kampane vstúpiť aktívne a viac cestovať po Slovensku. Ako uviedol, chce načúvať tomu, čo mu budú hovoriť občania a na základe toho chce stavať aj programové témy.„Žijeme v súbehu rôznych krízových situácií. Ani u nás doma to nie je najlepšie, a to nehovorím o tom, aká sme polarizovaná spoločnosť, politicky rozhádaná. Aj v zahraničí je situácia veľmi zložitá. Ja som človek, ktorý dlhodobo pôsobil aj v krízových oblastiach a snažil sa krízy riešiť alebo im predchádzať," uviedol Kubiš a dodal, že v politike chýba slušnosť, ktorú by chcel priniesť. Ako doplnil, kampaň bude racionálna a primeraná a nepresiahne sumu 500-tisíc eur.