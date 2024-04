Iniciatíva Za otvorenú justíciu kritizuje Suska za nedostatočnú transparentnosť pri hodnotení súdnej mapy, nepozdávajú sa jej ani výroky Fica

Verejnosť by mala byť informovaná

Vyjadrenia nebezpečné pre demokraciu

15.4.2024 (SITA.sk) - Úspešné zavedenie súdnej mapy je podmienené aktívnym prístupom ministra spravodlivosti a sudcov. Uviedla to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu ZOJ ) v reakcii na vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ), ktorý sedem mesiacov od začiatku implementácie tvrdí, že neprináša očakávaný výsledok a na súdoch panuje chaos.Ako ZOJ podotkla, výsledky zberu dát a informácií zo súdov však neboli zverejnené a známe je len to, že na súdoch urobili medzi sudcami a zamestnancami dobrovoľnú anketu, ktorá sa pýtala na ich názory na novú súdnu mapu. Podľa ZOJ takýto spôsob vyhodnocovania nespĺňa parametre objektívneho zisťovania dát a ide čisto o subjektívne pocity opýtaných."Vyhodnocovanie plnenia cieľov súdnej mapy by malo vychádzať z objektívnych podkladov zisťovaných odbornými útvarmi ministerstva spravodlivosti o fungovaní súdov v podmienkach novej súdnej mapy. Pre verejnú kontrolu súdnictva je súčasne dôležité, aby o týchto dátach bola informovaná aj verejnosť," vyhlásila ZOJ.Dodala, že úspešnosť procesu implementácie na základe platného a účinného zákona a získanie finančných prostriedkov z plánu obnovy, ktoré sa viažu na zavedenie súdnej mapy, je podmienené aktívnym prístupom ministra spravodlivosti, predsedov súdov a sudcov a tiež prijímaním opatrení, ktoré vychádzajú z objektívnych dát a podkladov. To je podľa ZOJ potrebné po uplynutí primeranej doby od začiatku implementácie.ZOJ súčasne pripomenula, že na tlačovej besede odvysielanej televíziou TA3 predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a jeho poradcovia David Lindtner Tibor Gašpar a minister Susko zintenzívnili politický tlak, aby predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák podali disciplinárne návrhy na sudcov najvyššieho súdu za ich rozhodovaciu činnosť a navrhli ich odvolať."Predseda vlády dokonca označil predsedu najvyššieho súdu v tejto súvislosti za farizeja a opätovne spochybnil riadne a náhodné prideľovanie trestných vecí sudcom na najvyššom súde," pripomína ZOJ s tým, že takéto verejné vyjadrenia sú nebezpečné pre demokraciu, pre nezávislý výkon súdnej moci a rešpekt verejnosti k súdnym rozhodnutiam. ZOJ žiada politikov, aby od takejto neprípustnej kritiky, politického tlaku a dehonestovania sudcov upustili."Pokiaľ je predseda vlády a minister spravodlivosti toho názoru, že sa konkrétni sudcovia dopustili disciplinárneho previnenia, nič nebráni ministrovi spravodlivosti využiť svoju právomoc a podať na týchto sudcov disciplinárny návrh," uzatvára ZOJ."Rozhodujúci faktor úspechu súdnej mapy: Zapojenie ministra spravodlivosti a sudcov do procesu implementácie" sudcovská Iniciatíva Za otvorenú justíciu