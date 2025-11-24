|
Pondelok 24.11.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Iniciatívy upozorňujú na hlbokú krízu Fondu na podporu umenia. Tvrdia, že skolabovali procesy aj nezávislosť FPU
Platforma Otvorená Kultúra! a FPU slobodne hovoria o hlbokej kríze vo
24.11.2025 (SITA.sk) - Platforma Otvorená Kultúra! a FPU slobodne hovoria o hlbokej kríze vo Fonde na podporu umenia (FPU), ukazuje to ich odpočet. Iniciatívy poukázali na rozsiahle meškanie rozhodnutí aj vyhlasovania výziev, personálny chaos, pochybné rozhodovanie o grantoch a stratu nezávislosti fondu, ktoré podľa nich nastali od augusta 2024, keď do platnosti vstúpila novela zákona o fonde.
"Otvorená Kultúra! a FPU slobodne pripravili hodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia od prijatia novely zákona o fonde. Odpočet vznikol v čase, keď končí mandát dočasne povereného riaditeľa Františka Kornaja a boli vyhodnotené všetky riadne výzvy grantového roka 2025. Zozbierané dáta poukazujú na zásadné a systémové zlyhania, ktoré majú negatívny dopad na kultúrny sektor," uvádzajú iniciatívy.
Dáta podľa nich ukazujú, že Fond meškal s rozhodnutím o podpore vyhlásených výziev v deviatich z jedenástich prípadov. V niektorých tiež Rada FPU prekročila aj zákonnú lehotu na rozhodnutie. "Schválenie a zverejnenie štruktúry podpornej činnosti pre rok 2026 mešká oproti predchádzajúcim rokom zatiaľ takmer štyri mesiace, samotné vyhlásenie výziev už viac ako dva mesiace," upozornili.
Rovnako poukázali na to, že Ministerstvo kultúry (MK) SR nedokázalo od minuloročného augusta zabezpečiť plné zloženie rady fondu, dosiaľ má 10 z 13 členov. "V priebehu jediného roka bolo päť členov odvolaných a päť odstúpilo. Štyria členovia boli vymenovaní v rozpore so zákonom – dvaja z nich sú napriek tomu členmi rady dodnes. V plnom počte tiež nepracuje dozorná komisia, ktorá má len štyroch z piatich členov," uvádzajú OK! a FPU slobodne.
Iniciatívy tvrdia, že z kancelárie fondu za ostatný polrok odišla tretina zamestnanectva, pripomenuli aj odvolanie riadne zvoleného riaditeľa Róberta Špotáka, ktoré bolo podľa nich nezákonné, a jeho nahradenie dočasne povereným riaditeľom Františkom Kornajom. Zdôraznili, že zákon o FPU funkciu dočasne povereného riaditeľa nepozná.
"Rada fondu prijala desiatky rozhodnutí v rozpore s internými predpismi fondu, pričom zásadne zasahovala do odporúčaní odborných komisií. Zmenila až 25 percent odporúčaní komisií a 30 percent (viac ako šesť miliónov eur) pridelených finančných prostriedkov prerozdelila inak, než navrhli odborníci a odborníčky v komisiách," dodali iniciatívy.
Najviac to podľa ich odpočtu zasiahlo divadlá, kreatívny priemysel a medziodborové projekty. V dôsledku týchto rozhodnutí Rady FPU prišli celkovo o 1,3 milióna eur. "Doteraz bolo na rozhodnutia rady podaných 15 žalôb," tvrdia tiež iniciatívy.
Pripomenuli, že Rada trikrát vylúčila zo svojich zasadnutí verejnosť, čo je ale v rozpore so zákonom o fonde, podľa ktorého majú byť zasadnutia rady verejné.
"Nominanti ministerstva kultúry spolu s jeho vedením šesťkrát zablokovali zasadnutie rady. Zastavili akúkoľvek participáciu verejnosti pri tvorbe kľúčových dokumentov. Časť interných predpisov fondu pripravujú navyše priamo zamestnanci ministerstva kultúry, čo je v rozpore s nezávislým charakterom fondu," tvrdia Otvorená kultúra! a FPU Slobodne. Uviedli tiež, že na fungovanie FPU bolo podaných prinajmenšom osem podnetov na Generálnu prokuratúru SR, po jednom podnete tiež mali dostať Najvyšší kontrolný úrad SR a verejný ochranca práv.
Iniciatívy poukázali, že proti činnosti Rady FPU verejne vystúpilo šesť z ôsmich samosprávnych krajov, Únia miest Slovenska, 40 strešných organizácií, a tiež všetky umelecké vysoké školy, medzi nimi i tá, v ktorej pôsobí predseda rady fondu Matúš Oľha. Radu podrobili kritike aj bývalý minister kultúry, bývalí členovia rady a väčšina členov a členiek odborných komisií.
"Po takmer 1,5 roku od vstupu novely zákona o fonde do platnosti je možné jednoznačne konštatovať, že Fond na podporu umenia stratil stabilitu, nezávislosť aj dôveru kultúrnej obce. Dôsledky už dnes nesie celý sektor. Naplno sa však prejavia najmä v budúcom roku. Aj pre širšiu verejnosť tak bude viditeľné, aké dôsledky má rozklad takto kľúčovej inštitúcie pre fungovanie slovenskej kultúry," uzavrela Otvorená Kultúra!
Iniciatívy tlačovú správu k odpočtu činnosti FPU a jeho rady zverejnili krátko pred tým, ako by mali mať zástupcovia Ministerstva kultúry SR a FPU tlačovú besedu na tému "Fond na podporu umenia funguje".
Zdroj: SITA.sk - Iniciatívy upozorňujú na hlbokú krízu Fondu na podporu umenia. Tvrdia, že skolabovali procesy aj nezávislosť FPU © SITA Všetky práva vyhradené.
