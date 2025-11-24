|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Balogh tvrdo odmieta, že by spor so Žilinkom zneužíval na politiku. Vysvetlil, prečo mal podľa neho výbor NR SR konať
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh odmieta, že by politizoval svoj spor s generálnym prokurátorom
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh odmieta, že by politizoval svoj spor s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Ako uviedol v stanovisku, na brannobezpečnostný výbor Národnej rady SR sa obrátil z dôvodu jeho kompetencie v otázkach vnútorného poriadku, kriminality a bezpečnosti.
Reagoval tým na kritiku Prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR a Prokurátorskej rady Krajskej prokuratúry v Bratislave voči prejednávaniu rozhodovacích procesov vo veciach služobného pomeru prokurátorov, ako aj voči prejednávaniu postupov prokurátorov v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, na pôde Národnej rady SR, pretože tieto otázky nepodliehajú kontrolnej právomoci parlamentu. Balogh v tejto súvislosti zdôraznil, že predsedu výboru nežiadal o konkrétny procesný postup, iba o pomoc pri ochrane svojich práv.
"Ak sa tento výbor necítil kompetentný konať, mohol a aj môže kedykoľvek predložiť vec inému výboru NR SR, čo by však bolo z hľadiska mojej ochoty prezentovať a preukazovať závažné skutočnosti v rezorte prokuratúry pred Národnou radou SR irelevantné. Podľa mojich vedomostí však pred rokovaním výboru pre obranu a bezpečnosť konaného dňa 20. novembra nenamietal nikto zo zúčastnených členov výboru jeho nepríslušnosť a rokovanie výboru v daný deň prebehlo, čím bol potvrdený môj právny názor vo vzťahu k jeho kompetencii," uviedol Balogh.
Krajský prokurátor zároveň konštatuje, že určitú ochranu mu môže poskytnúť aj Rada prokurátorov SR ako najvyšší výkonný orgán samosprávy prokurátorov.
"Z tohto dôvodu som sa ohľadom spomenutej problematiky obrátil aj na tento orgán, a to listom zo dňa 14. novembra adresovaný predsedovi Rady prokurátorov SR. Namiesto ochrany svojich práv zo strany orgánov samosprávy prokurátorov, čo by malo byť ich prioritou vyplývajúcou zo zákona, som sa zatiaľ dočkal iba negatívnej reakcie prokurátorských rád GP SR a Krajskej prokuratúry v Bratislave, vzťahujúcej sa k tomu, že som sa v súvislosti s porušovaním zákona v radoch prokuratúry obrátil na NR SR, ktorej jednoznačnú kompetenciu konať v tejto záležitosti som odôvodnil," zdôraznil Balogh.
Balogh poukázal aj na vyjarenie trestného odboru GP SR a odboru závažnej kriminality GP SR, podľa ktorých nedostali žiadne pokyny od generálneho prokurátora na postup v trestných veciach Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom predsedu vlády Roberta Fica, a tiež vo veci šéfa úradu vládu Juraja Gedru.
"Pri všetkej úcte k nim však o postupoch súvisiacich s predmetnými trestnými vecami môže mať plnú vedomosť umožňujúcu kvalifikovane sa vyjadriť k ich zákonnosti iba veľmi úzky okruh prokurátorov, ktorí na nich participovali. V tomto zmysle je úplne logické, že v zverejnených stanoviskách absentujú mená a priezviská prokurátorov oboch odborov, ktorí sú s nimi stotožnení. Tu musím povedať, že výpovedná hodnota týchto stanovísk je taktiež do značnej miery spochybnená aj viacerými signalizáciami prokurátorov týchto odborov, ktoré som od nich obdržal a z ktorých vyplýva, že ani neboli oslovení v súvislosti s ich vydávaním," skonštatoval Balogh.
Doplnil, že sa ostro ohradzuje proti ničím neodôvodneným snahám o politizáciu celej problematiky, pričom podotýka, že počas svojho profesionálneho života sa striktne držal zásady apolickosti výkonu funkcie prokurátora, pričom tak bude robiť aj naďalej.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh spolu s kolegom Martinom Kováčom adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.
Žilinka v tom však vidí snahu celú vec spolitizovať. "Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného," vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť sa má záležitosťou zaoberať dnes popoludní.
Zdroj: SITA.sk - Balogh tvrdo odmieta, že by spor so Žilinkom zneužíval na politiku. Vysvetlil, prečo mal podľa neho výbor NR SR konať © SITA Všetky práva vyhradené.
Reagoval tým na kritiku Prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR a Prokurátorskej rady Krajskej prokuratúry v Bratislave voči prejednávaniu rozhodovacích procesov vo veciach služobného pomeru prokurátorov, ako aj voči prejednávaniu postupov prokurátorov v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, na pôde Národnej rady SR, pretože tieto otázky nepodliehajú kontrolnej právomoci parlamentu. Balogh v tejto súvislosti zdôraznil, že predsedu výboru nežiadal o konkrétny procesný postup, iba o pomoc pri ochrane svojich práv.
Argumenty o kompetencii výboru NR SR
"Ak sa tento výbor necítil kompetentný konať, mohol a aj môže kedykoľvek predložiť vec inému výboru NR SR, čo by však bolo z hľadiska mojej ochoty prezentovať a preukazovať závažné skutočnosti v rezorte prokuratúry pred Národnou radou SR irelevantné. Podľa mojich vedomostí však pred rokovaním výboru pre obranu a bezpečnosť konaného dňa 20. novembra nenamietal nikto zo zúčastnených členov výboru jeho nepríslušnosť a rokovanie výboru v daný deň prebehlo, čím bol potvrdený môj právny názor vo vzťahu k jeho kompetencii," uviedol Balogh.
Krajský prokurátor zároveň konštatuje, že určitú ochranu mu môže poskytnúť aj Rada prokurátorov SR ako najvyšší výkonný orgán samosprávy prokurátorov.
"Z tohto dôvodu som sa ohľadom spomenutej problematiky obrátil aj na tento orgán, a to listom zo dňa 14. novembra adresovaný predsedovi Rady prokurátorov SR. Namiesto ochrany svojich práv zo strany orgánov samosprávy prokurátorov, čo by malo byť ich prioritou vyplývajúcou zo zákona, som sa zatiaľ dočkal iba negatívnej reakcie prokurátorských rád GP SR a Krajskej prokuratúry v Bratislave, vzťahujúcej sa k tomu, že som sa v súvislosti s porušovaním zákona v radoch prokuratúry obrátil na NR SR, ktorej jednoznačnú kompetenciu konať v tejto záležitosti som odôvodnil," zdôraznil Balogh.
Reakcia na stanoviská odborov GP SR
Balogh poukázal aj na vyjarenie trestného odboru GP SR a odboru závažnej kriminality GP SR, podľa ktorých nedostali žiadne pokyny od generálneho prokurátora na postup v trestných veciach Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom predsedu vlády Roberta Fica, a tiež vo veci šéfa úradu vládu Juraja Gedru.
"Pri všetkej úcte k nim však o postupoch súvisiacich s predmetnými trestnými vecami môže mať plnú vedomosť umožňujúcu kvalifikovane sa vyjadriť k ich zákonnosti iba veľmi úzky okruh prokurátorov, ktorí na nich participovali. V tomto zmysle je úplne logické, že v zverejnených stanoviskách absentujú mená a priezviská prokurátorov oboch odborov, ktorí sú s nimi stotožnení. Tu musím povedať, že výpovedná hodnota týchto stanovísk je taktiež do značnej miery spochybnená aj viacerými signalizáciami prokurátorov týchto odborov, ktoré som od nich obdržal a z ktorých vyplýva, že ani neboli oslovení v súvislosti s ich vydávaním," skonštatoval Balogh.
Doplnil, že sa ostro ohradzuje proti ničím neodôvodneným snahám o politizáciu celej problematiky, pričom podotýka, že počas svojho profesionálneho života sa striktne držal zásady apolickosti výkonu funkcie prokurátora, pričom tak bude robiť aj naďalej.
Spor sa týka aj kauzy Chabada a Gedra
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh spolu s kolegom Martinom Kováčom adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.
Žilinka v tom však vidí snahu celú vec spolitizovať. "Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného," vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť sa má záležitosťou zaoberať dnes popoludní.
Zdroj: SITA.sk - Balogh tvrdo odmieta, že by spor so Žilinkom zneužíval na politiku. Vysvetlil, prečo mal podľa neho výbor NR SR konať © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území
Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území
<< predchádzajúci článok
Iniciatívy upozorňujú na hlbokú krízu Fondu na podporu umenia. Tvrdia, že skolabovali procesy aj nezávislosť FPU
Iniciatívy upozorňujú na hlbokú krízu Fondu na podporu umenia. Tvrdia, že skolabovali procesy aj nezávislosť FPU