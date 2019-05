InoBat bude so skupinou MOL spolupracovať na vodíkových technológiách

ILustračná snímka.

Bratislava 17. mája (TASR) - Inovatívny akcelerátor InoBat a skupina MOL podpísali memorandum o porozumení zamerané na projekty vodíkových technológií v strednej a východnej Európe. Média o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Slovnaft, patriacej do skupiny MOL, Anton Molnár.Predseda predstavenstva InoBat Marián Boček si od spolupráce sľubuje vytvorenie integrovaného reťazca alternatívnych palív a elektromobility.uviedol Boček. InoBat s podporou investičnej skupiny IPM Group a energetických hráčov A.EN. Group a MSM Group vyvíja celoeurópske batériové centrum excelentnosti so sídlom na Slovensku. Zameriava sa aj na nové testovacie a výrobné linky pre elektrické vozidlá a hybridné vozidlá, systémy na skladovanie energie a alternatívne palivá.Spolupráca by v budúcnosti mohla priniesť benefity aj pre skupinu MOL. Podľa vedúceho inovácií skupiny MOL a zároveň predsedu predstavenstva Slovnaftu Oszkára Világiho spolupráca odráža stratégiu podporovania inovatívnych projektov skupinou MOL.uviedol Világi.Partnerstvo medzi Skupinou MOL a InoBat predpokladá spoluprácu v regióne strednej a východnej Európy na rôznych projektoch v oblasti vodíkovej technológie, predovšetkým vo výrobe a dodávkach vodíka, vývoji a testovaní vodíkových kvapalných palív, ich distribúcii a predaji. Súčasťou spoločných aktivít by mohla byť aj výstavba výrobného závodu vrátane zariadenia na recykláciu paliva.