Rezort spravodlivosti si stojí za svojím návrhom zastavenia exekúcií

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR si stojí za svojím návrhom zákona o ukončení niektorých exekúcií. Reaguje tak na kritiku Slovenskej komory exekútorov (SKE), ktorá nevylučuje, že by sa pre návrh mohla obrátiť na Ústavný súd SR. Návrh zákona parlament v pondelok (13. 5.) posunul do druhého čítania. Hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová pre TASR potvrdila, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa stretol s predstaviteľmi komory a plánujú aj ďalšie rokovania.uviedla pre TASR Drobová.Komora kritizovala ministerstvo, že novú legislatívu predložilo na rokovanie vlády bez ukončeného rozporového konania. Ešte koncom apríla, po odobrení návrhu zákona vládou, informovala, že nevylučuje podanie právnej úpravy na Ústavný súd. Avizovala, že si nechá vypracovať jeho právnu analýzu.uvádza sa vo vyhlásení Konferencie exekútorov, ktorý je najvyšším orgánom komory. Komora vtedy žiadala ministra, aby zákon stiahol z rokovania Národnej rady SR.Komora okrem iného kritizuje výšku navrhovanej paušálnej odmeny. Tá podľa SKE nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré exekútori vynaložili na úkony v exekučnom konaní a sú násobne vyššie ako navrhovaný paušál.doplnili exekútori.Rezort tvrdí, že so SKE mal konštruktívne rokovania ešte počas pripomienkového konania a v mnohých pripomienkach jej vyšiel v ústrety.reagovala na kritiku Drobová.doplnila hovorkyňa.Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrhom sa podľa rezortu zefektívni aj vymáhanie pohľadávok pre veriteľov. Exekúcia sa bude môcť začať opätovne, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.