Inovácie prinášajú spotrebiteľom zdravšie potraviny

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Obezita, zvlášť detská, je veľkým problémom súčasnosti. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má jedno z troch detí nadváhu alebo je obézne. Príčinou je nezdravý životný štýl, teda málo pohybu a čiastočne aj zlé stravovacie návyky. Podľa prieskumu projektu zameraného na zdravú výživu detí "Viem, čo zjem", až 76% detí u nás konzumuje vyprážané jedlo alebo jedlo z fast foodu aspoň raz za týždeň. Okrem toho štvrtina detí pije denne sladené a dochucované nápoje. Neradostná situácia je aj medzi dospelými, podľa štúdie EHES štvrtina Slovákov trpí obezitou a ďalšia tretina nadváhou.Poprední svetoví výrobcovia potravín reagujú na situáciu zlepšovaním nutričného zloženia výrobkov, tzv. reformuláciou. V nových receptúrach znižujú obsah citlivo vnímaných živín, ako napr. cukru, soli, či nasýtených mastných kyselín a nahrádzajú ich zdraviu viac prospešnými, ktoré vylepšia zloženie výrobku. Tento proces však nie je taký jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.Spotrebitelia citlivo vnímajú každú zmenu chuti ich obľúbeného výrobku a ak sa im nová chuť nepozdáva, prestanú ho kupovať. Preto sa výrobcovia na jednej strane snažia inovovať receptúry svojich výrobkov pridávaním zdravších ingrediencií na úkor menej zdravých, ale musia to robiť veľmi opatrne, aby neodradili svojich verných zákazníkov. Snažia sa preto prispôsobiť ich chutiam v maximálnej možnej miere a zmeny v receptúrach overovať. Poprední svetoví výrobcovia napríklad vykonávajú na dobrovoľnej vzorke spotrebiteľov tzv. slepé testy. Dávajú im ochutnať výrobky vyrobené podľa starej aj novej receptúry bez toho, aby ich rozoznali. Až keď je test úspešný, teda keď spotrebitelia potvrdia, že im chutí viac nová receptúra, tak s tým pracujú ďalej.Ak v rámci reformulácie dôjde k zníženiu niektorej z citlivo vnímaných živín, napríklad cukru, musí sa v receptúre zvýšiť obsah iných zložiek alebo sa musí niečím nahradiť. Používa sa rozpustná kukuričná vláknina alebo cukor obsiahnutý v prírodných produktoch, ako napríklad v ovocnom pyré alebo v mlieku. Nestlé napríklad prišlo pred dvoma rokmi s novou formou cukru, ktorého množstvo je na dosiahnutie rovnakej sladkosti výrobku potrebné použiť menej. "Tento objav sme si nechali patentovať a v súčasnosti ho používame už v prvom výrobku, tyčinke Milky bar, ktorá sa vyrába v našom závode v Olomouci a exportuje do Anglicka," hovorí Ľubica Novotná zo spoločnosti Nestlé. Redukcia cukru vo výrobku vďaka tejto inovácii znamená, že výsledný pozitívny efekt na spotrebiteľov nie je zanedbateľný.Zlepšovanie nutričného zloženia je nikdy nekončiaci proces. Poprední výrobcovia potravín investujú do vývoja zdravších a chutnejších výrobkov, znižujú obsah nielen cukru, ale aj soli, tuku a pridávajú ďalšie živiny, ako napr. celozrnné suroviny, strukoviny, orechy, či semienka. Trend je jednoznačný a tým je zvyšovanie podielu prírodných zložiek.A nejde iba o obsah potravín, výrobcovia snažia nahradiť aj ich obaly za ekologicky prijateľnejšie. Opäť ide o reakciu na požiadavky spotrebiteľov, ktorí dnes pri výbere potravín viac dbajú nielen na prírodný pôvod ingrediencií, ale aj udržateľnosť v prípade ich obalov. Vďaka inováciám sa výrobcom darí postupne napĺňať aj túto požiadavku, hoci po technologickej stránke nie je riešenie vôbec jednoduché. "Papier je v porovnaní s plastovým obalom oveľa krehkejší, preto bolo potrebné vyriešiť jeho použitie vo vysokorýchlostnej baliacej technológii. Vďaka vlastnej technologickej novinke sa nám to podarilo a tak v najbližších týždňoch príde aj na slovenský trh cukrovinková tyčinka YES v papierovom obale," informuje Ľ. Novotná. Výmena plastových obalov za papierové má z environmentálneho hľadiska obrovský význam, pretože zjednoduší recykláciu a prispeje k redukcii plastového odpadu.Inzercia