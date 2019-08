Sólymos verí, že v roku 2020 bude SR recyklovať 50 percent odpadu

Na archívnej snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) verí, že v roku 2020 bude Slovenskok európskemu cieľu 50-percentnej recyklácie odpadu. Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že to bude závisieť napríklad od podpory budovania recyklačných kapacít alebo úpravy započítavania bioodpadu do triedeného zberu.Sólymos poukazuje na štatistiku, podľa ktorej sa od roku 2015 do 2018 miera recyklácie zvýšila o 150 percent.dodáva.Okrem krokov na zvyšovanie vytriedenia odpadu je podľa neho dôležité aj budovanie recyklačných kapacít.pripomenul s tým, že v súčasnosti sa rozhoduje o ďalšom programovom období a o tom, koľko peňazí z EÚ bude môcť ísť práve na tento účel.Štatistiky by tiež podľa ministra mohlo zlepšiť započítavanie spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v domácich kompostéroch. Očakáva, že s odporúčaním, ako na to, by mohla prísť Európska komisia. V súčasnosti sa odpad spracovaný v domácich kompostéroch nezapočítava do vytriedeného odpadu.To podľa slov ministra predstavuje pre obce problém. Od miery vytriedenia odpadu totiž závisí poplatok, ktorý obce platia za skládkovanie.vysvetľuje Sólymos.Ešte pred rokom Európska komisia Slovensko a ďalších 13 krajín upozorňovala na to, že pravdepodobne nesplnia záväzok v roku 2020 recyklovať polovicu odpadu. Európska únia tiež odvtedy prijala ešte ambicióznejšie ciele. Do roku 2025 majú krajiny recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, o päť rokov 60 percent a v roku 2035 65 percent. Pre Slovensko sú ciele o niečo miernejšie, získalo päťročný odklad.