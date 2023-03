Inovácie, roboty, bezpečnosť – to je budúcnosť zdravotníctva

Technológie v onkológii

Bez inovácií v zdravotníctve to už dnes nejde a podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Róberta Babeľu sa treba prioritne zamerať na oblasť adekvátneho a vhodného využívania dostupných dát. "Ďalej je to určite oblasť telemedicíny, ktorá bude nevyhnutná na zvládnutie postupne narastajúcich potrieb pri nedostatočných zdrojoch. Inovácie by si však zaslúžilo napríklad aj vzdelávanie, kde sa budeme čím ďalej, tým viac musieť prispôsobiť akútnym potrebám sektoru," tvrdíMnožstvo a tempo nárastu medicínskych informácií vytvára potrebu využívania technológií, ktoré dokážu tieto informácie vyhodnocovať podobne ako odborník, prípadne lepšie. Kapacity zdravotníckych zariadení často nie sú schopné pokryť požiadavky odborných vyšetrení. Narastá tým tlak na zdravotníckych špecialistov, ktorí musia vyhodnocovať oveľa viac vyšetrení ako doteraz a môže to viesť nielen k chybovosti v diagnostike, ale tiež k preťaženiu personálu. Možnosti využitia umelej inteligencie (AI) sú preto široké obzvlášť v zdravotníctve. To sú témy prvého dňa konferencie ITAPA Health&Care 2023.Rakovina nie je moderná choroba. Na jej následky zomiera v Európe viac ako štvrtina populácie a v súčasnosti zabíja čoraz častejšie aj mladých ľudíV boji proti onkologickým nálezom, ktoré nie je možné riešiť chirurgickým odstránením, prichádza na pomoc okrem farmakoterapie aj rádioterapia, ktorá neustále posúva svoje hranice. "Riešením je protónová rádioterapia, predstavujúca najkomplexnejšie terapeutické riešenie medicíny. Protóny sú v cyklotróne urýchlené približne na polovicu rýchlosti svetla, a tým získajú energiu na zničenie nádorov v hĺbke až 30 centimetrov. Následne sú vplyvom silného magnetického poľa s vysokou presnosťou formou lúča prenesené do nádoru. Pri zbrzdení v nádorovom tkanive dôjde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky," vysvetľujezo spoločnosti Unique Medical. V roku 2007 bolo v Európe poskytnutých 20 tisíc takýchto onkologických terapií a v roku 2025 sa ich predpokladá už viac ako 190 tisíc.O využívaní moderných technológií v praxi budú diskutovať lekári z najväčších univerzitných nemocníc na Slovensku. Naživo si účastníci konferencie pozrú priamy prenos z neurointervenčnej operácie vnútrolebečných ciev, ktorú s pomocou robota dokáže lekár urobiť 10-krát rýchlejšie ako bežným spôsobom. Operácia budeV univerzitnej nemocnici v Martine, operovať bude MUDr. Kamil Zeleňák. "Ide o jedinečné a unikátne využitie robota pri operácii, ktorý dnes vie operatérovi pomôcť urýchliť a upresniť lekársky výkon," vysvetľujez Univerzitnej nemocnice v Martine.Podstatnou témou konferencie bude ajzdravotníckeho sektora ako takého, kde bude za zdravotnú poisťovňu Dôvera diskutovať Paula Babicová spolu s Martinom Laubertom z NCZI a Rastislavom Janotom z Národného bezpečnostného úradu. Aké majú byť kyberneticky bezpečné nemocnice? Aj to je otázka, na ktorú nám odpovedia zaujímaví rečníci z rezortu zdravotníctva, ale aj zo súkromných spoločností.Oba dni konferencie vyvrcholia formátmi ITAPA Open Talk – prvý deň na tému, aj za účasti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a druhý deň s na témuBudú to diskusie kľúčových aktérov v zdravotníctve, predstaviteľov verejnej správy, zdravotnej starostlivosti, farmaceutického priemyslu, technologických spoločností, inovátorov, ale aj lekárov a vedcov. Diskusie sa budú venovať dátam v zdravotníctve a ich reforme, kybernetickej bezpečnosti, ale aj moderným technológiám a robotickým riešeniam v praxi.