Maďarsko stále neschválilo prístup Švédska a Fínska do NATO, prezidentka Nováková vyzvala na ratifikáciu

Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO vlani v máji v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V júni všetci členovia schválili prizvanie krajín do aliancie. Aby sa stali členmi, ich prístupové protokoly však musia schváliť všetky členské štáty. Turecko zatiaľ blokuje schválenie švédskeho a fínskeho členstva v NATO pre jeho bezpečnostné obavy. Prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil Fínsko aj Švédsko z toho, že poskytujú útočisko členom separatistickej Strany kurdských pracujúcich, ktorú Ankara, USA a Európska únia považujú za teroristickú organizáciu.





1.3.2023 (SITA.sk) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková vyzvala parlament, aby čo najskôr ratifikoval prístupové protokoly Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Maďarsko s Tureckom sú jediné členské štáty aliancie, ktoré tak zatiaľ neurobili. Parlament v Budapešti o tom začal rokovať v stredu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Niektorí si môžu myslieť, že to je jednoducho riešiteľná technická otázka. Nie je to tak. Je to komplexné rozhodnutie s vážnymi dôsledkami, takže ho je nutné dôsledne zvážiť,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti Facebook.Zároveň zdôraznila, že vstup Švédska a Fínska do NATO za súčasnej situácie považuje za odôvodnený. „Verím v čo najskoršie múdre rozhodnutie parlamentu,“ dodala.