Pondelok 2.3.2026
Úvodná strana
Inovatívne riešenie CGM od Roche je dostupné už aj na Slovensku. Život s diabetom zjednoduší prvý kontinuálny glukózový senzor s podporou AI
Ako prvý vo svojej kategórii využíva algoritmy umelej inteligencie na predpovedanie vývoja hladiny glukózy na nasledujúce dve hodiny aj s predpoveďou rizika nočnej hypoglykémie až 7 hodín ...
Ide o zásadný technologický posun s podporou umelej inteligencie prepojený s aplikáciou v smartfóne, ktorý mení každodenný spôsob manažmentu ochorenia u ľudí s diabetom z reaktívneho na proaktívny.
Accu-Chek SmartGuide® senzor poskytuje ľuďom s diabetom presné informácie o hladine glukózy v reálnom čase počas 14 dní. Pomáha im tak znižovať riziko výkyvov hladiny glukózy a umožňuje konať skôr, než u nich nastane hypoglykémia či hyperglykémia. Prediktívne funkcie prinášajú nový rozmer kontroly diabetu. Zásadný prínos oproti tradičným CGM systémom tkvie v tom, že Accu-Chek SmartGuide® predvída budúci vývoj hladiny glukózy a upozorní používateľa ešte predtým, než nastane problém. Jeho používanie je jednoduché, diskrétne a zariadenie je navrhnuté tak, aby v čo najvyššej možnej miere znižovalo stres spojený s každodenným manažmentom ochorenia.
AI reálne skvalitňuje život pacientom
Diabetes patrí k najnaliehavejším zdravotným výzvam súčasnosti. Len na Slovensku žije s týmto ochorením takmer 350 000 ľudí. Aj napriek moderným technológiám mnohí denne pociťujú zdravotné ťažkosti súvisiace so snahou udržať glykémiu v cieľovom rozmedzí. Najväčšou obavou pacientov s diabetom sú práve nočné hypoglykémie.
Obavy sú oprávnené, pretože práve nočné epizódy patria medzi najnebezpečnejšie. U ľudí s diabetom 1. typu do 40 rokov sa podľa odborných odhadov 2–5 % úmrtí spája s veľmi nízkou hladinou glukózy počas spánku. Accu-Chek SmartGuide® ponúka unikátnu možnosť včasného varovania. To môže zásadne zvýšiť nielen bezpečnosť z objektívneho hľadiska, ale najmä prinavrátiť do každodenného života pokoj a istotu pri prijímaní správnych rozhodnutí v správnom čase.
Ako funguje prediktívna technológia Accu-Chek SmartGuide®
Systém využíva AI algoritmy vyvinuté v spolupráci spoločností Roche a IBM, ktoré sú natrénované na veľkom množstve reálnych dát. Zohľadňuje nielen namerané hodnoty glukózy, ale aj voliteľné vstupy, ako sú sacharidy, dávky inzulínu či fyzická aktivita. Výsledkom sú tri kľúčové prediktívne funkcie:
- Upozornenia na riziko hypoglykémie v priebehu najbližších 30 minút spolu s návrhom vhodných opatrení.
- Poskytovanie odhadu vývoja hladiny glukózy na najbližšie dve hodiny (užitočné pri plánovaní jedla, aktivity aj úpravy inzulínu).
- Predikcia rizika nočnej hypoglykémie až na 7 hodín dopredu s presným označením najrizikovejšieho časového okna.
Presnosť systému merania a predikcie hladiny glukózy je potvrdená klinickými štúdiami.
Z čoho pozostáva Accu-Chek SmartGuide®
Systém sa skladá zo 14-dňového vodeodolného senzora, ktorý sa nosí na zadnej strane paže, z aplikácie Accu-Chek SmartGuide®, ktorá zobrazuje aktuálne hodnoty a trendy a z aplikácie Accu-Chek SmartGuide Predict®, ktorá poskytuje analýzy a predikcie na hodiny dopredu. Glukózový senzor každých 5 minút odosiela do telefónu prostredníctvom Bluetooth dáta vrátane histórie, trendov, upozornení či spätnej väzby a štatistík. "Systém pacientom ponúka možnosť urobiť správne rozhodnutia v správnom čase. Na základe presných meraní a predikcie úrovne glukózy aj v noci je veľkou pomocou pri manažmente ochorenia", dodáva MUDr. Martina Merčiaková, MBA.
Prepojenie s odborníkmi a digitálnymi nástrojmi
Údaje zo systému (ako napr. prehľad o vzorcoch, výkyvoch hladiny glukózy a ďalšie parametre) je možné jednoducho zdieľať s diabetológom prostredníctvom platformy Accu-Chek® Care, čo umožňuje personalizovať liečbu na mieru pre potreby každého diabetika.
Accu-Chek SmartGuide® je aktuálne voľnopredajná zdravotnícka pomôcka pre dospelé osoby. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v lekárňach alebo kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti Roche na stránke: www.accu-chek.sk
O spoločnosti Roche
Roche je globálnym lídrom v oblasti biotechnológií a in vitro diagnostiky. Založená bola v roku 1896 vo švajčiarskom Bazileji a dnes patrí medzi najväčšie a najinovatívnejšie zdravotnícke spoločnosti na svete. Zameriava sa na vývoj liekov a diagnostických riešení, ktoré pomáhajú zlepšovať a zachraňovať životy pacientov. Ako priekopník personalizovanej medicíny prepája poznatky z farmácie, diagnostiky a klinických dát s cieľom poskytovať čo najpresnejšiu a najúčinnejšiu zdravotnú starostlivosť. Udržateľnosť je už viac ako 125 rokov súčasťou jej podnikania a jej inovácie prispievajú k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu pre ľudí na celom svete.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Inovatívne riešenie CGM od Roche je dostupné už aj na Slovensku. Život s diabetom zjednoduší prvý kontinuálny glukózový senzor s podporou AI © SITA Všetky práva vyhradené.
