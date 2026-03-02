|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
Každodenné varenie by bez nich bolo komplikovanejšie. Lidl dlhodobo znižuje ceny olejov a margarínov
2.3.2026 (SITA.sk) - Práve tie tvoria podstatnú časť nákupov domácností. Lidl preto dlhodobo pristupuje k systematickému znižovaniu cien vybraných potravín a potvrdzuje tak svoju pozíciu cenového lídra na trhu, ktorý sa oplatí.
Aj keď si to možno ani neuvedomujeme, oleje a tuky používame takmer každý deň. Keďže sa do nákupného košíka vracajú pravidelne, ich cena má priamy vplyv na celkový rozpočet domácnosti. Aj preto sa Lidl dlhodobo zameriava na cenovú dostupnosť tejto kategórie, aby zostala prirodzenou súčasťou každodenného varenia slovenských rodín. Aktuálne nájdete oleje a margaríny v modro-žltom diskonte za dostupné ceny znížené až do 30 %.
Rozdiel medzi jednotlivými druhmi olejov nespočíva len v surovine, z ktorej sa vyrábajú, ale aj v ich chuti, nutričnom profile a spôsobe použitia. Dôležité je myslieť aj na ich dymový bod, teda teplotu, pri ktorej sa olej začína prepaľovať. Ak ju pri príprave prekročíte, môže nepríjemne zapáchať a ovplyvniť výslednú chuť jedla.
Na trhu dnes nájdeme množstvo druhov olejov - od kokosového cez sezamový až po ľanový. Nasledujúce patria medzi najčastejšie používané v domácnostiach, preto sa pri nich oplatí poznať ich špecifiká.
Typický pre stredomorskú kuchyňu s jemne horkastou, pikantnou a sviežou chuťou. Jeho dymový bod sa pohybuje približne medzi 180 až 210 °C, takže zvládne aj kratšie restovanie. Najlepšie však vynikne v šalátoch, na cestovinách alebo ako finálne dochutenie hotových jedál.
Tmavý, aromatický olej s výrazne orieškovou chuťou, ktorý stačí použiť v malom množstve. Má nižší dymový bod, približne 120 až 160 °C, preto nie je vhodný na vyprážanie. Najlepšie vynikne v šalátoch, polievkach či na dochutenie zeleninových jedál.
Má neutrálnu chuť a svetlú farbu, takže neovplyvňuje výsledný charakter pokrmu. Rafinovaná verzia dosahuje vysoký dymový bod približne 220 až 230 °C, vďaka čomu je vhodný na vyprážanie, fritovanie aj pečenie. Tieto vlastnosti z neho robia univerzálneho pomocníka do každej kuchyne.
Jemný a univerzálny olej s priaznivým pomerom omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Rafinovaný variant má dymový bod približne 200 až 230 °C, takže sa hodí na bežné varenie aj pečenie, zatiaľ čo za studena lisovaný sa viac uplatní v studenej kuchyni.
Margarín patrí medzi základné piliere domácej kuchyne. Reflektuje moderné výživové preferencie a ponúka vyšší podiel nenasýtených mastných kyselín, preto je obľúbenou voľbou na každodenné natieranie aj varenie. A keďže je rastlinného pôvodu, neobsahuje cholesterol.
Privátne značky z Lidla dlhodobo prinášajú produkty, ktoré spájajú kontrolovanú kvalitu a dostupnú cenu. V kategórii olejov a tukov zastrešujú túto ponuku najmä značky Primadonna a Vita D´or, ktoré reagujú na potreby moderných domácností aj rôznorodé chute zákazníkov.
Ak chcete do svojej kuchyne priniesť chuť Stredomoria, siahnite po extra panenskom olivovom oleji. Jeho svieža, vyvážená chuť zvýrazní šaláty, cestoviny aj grilovanú zeleninu a zároveň zvládne aj kratšiu tepelnú úpravu.
Milovníkov výraznejších tónov osloví Štajerský tekvicový olej. Je tmavý, aromatický a stačí len pár kvapiek, aby jedlu dodal charakteristickú orieškovú chuť. Najviac vyniká v šalátoch či na čerstvom pečive.
Ak hľadáte praktickú alternatívu na natieranie aj bežné varenie, vhodnou voľbou je margarín s obsahom 60 % tuku. Je univerzálny, ľahko roztierateľný a pripravený na pravidelné použitie v kuchyni.
Primadonna, Olivový olej, extra panenský, 750 ml, Lidl, 7,99 €
Vita D´or, Štajerský tekvicový olej, 250 ml, Lidl, 5,99 €
Vita D´or, Margarín, 400 g, 60 % tuku, Lidl, 1,49 €
