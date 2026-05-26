Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. mája 2026

Inšpekcia obvinila policajtov z Trebišova zo zneužívania právomoci, mimo služby mali udeľovať blokové pokuty


Tagy: uloženie pokuty zneužívanie právomoci

Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Vyšetrovateľ



Zdieľať
487506663_1091639993009576_6266934849616079880_n e1743754359443 676x457 26.5.2026 (SITA.sk) - Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.


Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (UIS) obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako informovala hovorkyňa inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, obvinení policajti pôsobia v okrese Trebišov - jeden je zaradený na obvodnom oddelení a druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte.

Blokové pokuty


Podľa vyšetrovateľa policajti počas výkonu služby, ale aj mimo nej, teda počas svojho osobného voľna a mimo služobného zaradenia, nezákonne ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky.

„Takto získanú hotovosť si ponechávali a uvedené zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech na úkor iného,“ uviedla Dobiášová.

Trest za zneužívanie právomoci


V pondelok 25. mája počas takzvaných previerok z telesnej zdatnosti vyšetrovateľ UIS spoločne so svojimi kolegami doručil obom policajtom uznesenie o vznesení obvinenia a následne ich na mieste zadržali. Obvineným boli zaistené mobilné telefóny, po zadržaní boli eskortovaní na vykonanie ďalších procesných úkonov.

Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Momentálne sú stíhaní na slobode, informovala hovorkyňa ÚIS.


Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia obvinila policajtov z Trebišova zo zneužívania právomoci, mimo služby mali udeľovať blokové pokuty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: uloženie pokuty zneužívanie právomoci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Menštruácia je stále tabu: nový prieskum ukázal, koľko ľudí má problém o nej hovoriť
<< predchádzajúci článok
Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 