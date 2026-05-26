Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Inšpekcia obvinila policajtov z Trebišova zo zneužívania právomoci, mimo služby mali udeľovať blokové pokuty
Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Vyšetrovateľ
26.5.2026 (SITA.sk) - Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (UIS) obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako informovala hovorkyňa inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, obvinení policajti pôsobia v okrese Trebišov - jeden je zaradený na obvodnom oddelení a druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte.
Podľa vyšetrovateľa policajti počas výkonu služby, ale aj mimo nej, teda počas svojho osobného voľna a mimo služobného zaradenia, nezákonne ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky.
„Takto získanú hotovosť si ponechávali a uvedené zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech na úkor iného,“ uviedla Dobiášová.
V pondelok 25. mája počas takzvaných previerok z telesnej zdatnosti vyšetrovateľ UIS spoločne so svojimi kolegami doručil obom policajtom uznesenie o vznesení obvinenia a následne ich na mieste zadržali. Obvineným boli zaistené mobilné telefóny, po zadržaní boli eskortovaní na vykonanie ďalších procesných úkonov.
Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Momentálne sú stíhaní na slobode, informovala hovorkyňa ÚIS.
Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia obvinila policajtov z Trebišova zo zneužívania právomoci, mimo služby mali udeľovať blokové pokuty © SITA Všetky práva vyhradené.
Blokové pokuty
Trest za zneužívanie právomoci
Menštruácia je stále tabu: nový prieskum ukázal, koľko ľudí má problém o nej hovoriť
Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí
