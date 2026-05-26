Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí
Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine. Ruský vodca
26.5.2026 (SITA.sk) - Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine.
Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok podpísal zákon, ktorý ho fakticky oprávňuje napadnúť iné krajiny pod zámienkou „ochrany ruských občanov“ v zahraničí. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Zákon, ktorý ruská Štátna duma schválila 13. mája, umožňuje šéfovi Kremľa nariadiť nasadenie vojsk do zahraničia na „ochranu“ ruských občanov, ktorí čelia zatknutiu, zadržaniu, súdnemu procesu alebo inému údajnému prenasledovaniu zo strany iných štátov a medzinárodných súdov.
Správa prichádza v čase narastajúcich varovaní západných predstaviteľov, že Moskva by mohla v najbližších rokoch zaútočiť na NATO. Takýto scenár je od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vnímaný ako čoraz realistickejší.
Moskva sa opakovane vyhráža susedným krajinám pod zámienkou ochrany Rusov žijúcich v zahraničí. Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Inšpekcia obvinila policajtov z Trebišova zo zneužívania právomoci, mimo služby mali udeľovať blokové pokuty
USA ponúkli sprostredkovanie rokovaní. Mathernová: „Rusko chce strach a paniku“
