26. mája 2026

Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí


Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine. Ruský vodca



26.5.2026 (SITA.sk) - Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine.


Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok podpísal zákon, ktorý ho fakticky oprávňuje napadnúť iné krajiny pod zámienkou „ochrany ruských občanov“ v zahraničí. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Zákon, ktorý ruská Štátna duma schválila 13. mája, umožňuje šéfovi Kremľa nariadiť nasadenie vojsk do zahraničia na „ochranu“ ruských občanov, ktorí čelia zatknutiu, zadržaniu, súdnemu procesu alebo inému údajnému prenasledovaniu zo strany iných štátov a medzinárodných súdov.

Správa prichádza v čase narastajúcich varovaní západných predstaviteľov, že Moskva by mohla v najbližších rokoch zaútočiť na NATO. Takýto scenár je od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vnímaný ako čoraz realistickejší.

Moskva sa opakovane vyhráža susedným krajinám pod zámienkou ochrany Rusov žijúcich v zahraničí. Kremeľ od roku 2014 používa rovnaký argument na zdôvodnenie ruskej agresie proti Ukrajine.

Zdroj: SITA.sk - Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.

