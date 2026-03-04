Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Inšpekcia odmieta, že by policajta Ďurku zadržali pred škôlkou. Akcia prebiehala bez zbytočného „cirkusu“


Úrad inšpekčnej služby odmieta, že by policajta Pavla Ďurku, obvineného v kauze Kajúcnik zadržali pred škôlkou, kam ...



policia 676x457 4.3.2026 (SITA.sk) - Úrad inšpekčnej služby odmieta, že by policajta Pavla Ďurku, obvineného v kauze Kajúcnik zadržali pred škôlkou, kam bol odniesť svoju dcéru. Ako zdôraznila hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený odviedol svoje dieťa do školy a keď sa vrátil domov, bol zadržaný. Škola je od jeho domu vzdialená sedem kilometrov.


"Je klamstvo, ktorého zdrojom je pán Peter Kubina a je šírené mediálnym priestorom, že ho policajti zadržali pred škôlkou," zdôraznila Dobiášová. Ako ďalej uviedla, ani jedna osoba v rámci kauzy Kajúcnik nebola zadržaná doma v príliš skorých ranných hodinách z dôvodu, aby sa eliminovali riziko, že budú doma deti.

"Osoby, ktoré boli zadržané doma, boli v tom čase doma samé, bez rodiny. Ostatné osoby boli zadržané mimo domu, bez zbytočného "cirkusu"," vyhlásila hovorkyňa. Policajti, ktorí osoby zadržiavali, boli podľa Dobiášovej vybavení kamerami, čiže úkony boli zaznamenané a taktiež sa žiadna zo zadržaných osôb nesťažovala na spôsob zadržania.


Policajti špecializovaného tímu Veritas sa na akciu Kajúcnik a na zadržanie obvinených a podozrivých osôb podľa hovorkyne pripravovali niekoľko týždňov. "Zámerom bolo, aby zadržiavanie neprebehlo teatrálnym spôsobom, bez zbytočných svedkov či už v podobe verejnosti alebo médií a najmä, aby neprebehlo pred zrakmi detí. Detailne si pripravili plán zadržiavania s cieľom minimalizácie prítomnosti rodinných príslušníkov a minimalizácie znižovania dôstojnosti zadržaných osôb," dodala Dobiášová.

Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie. Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Ako podozrivá bola počas akcie zadržaná aj policajtka Alžbeta Farkašová a ďalšia osoba.




Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia odmieta, že by policajta Ďurku zadržali pred škôlkou. Akcia prebiehala bez zbytočného „cirkusu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Kajucnik Kauza Zadržanie
