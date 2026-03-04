Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa začne v apríli


Súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025 začne na



specializovany trestny sud e1699974098254 676x375 4.3.2026 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025 začne na Špecializovanom trestnom súde  13. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil aj ďalší termín pojednávania na 17. apríla.


Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS obžalobu v tejto veci v januári tohto roku pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári informoval, že spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých posudkov, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.


Obžalovaný Samuel S. vstúpil 16. januára 2025 do budovy gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Podľa medializovaných informácii bol oblečený v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, pretože mal absolvovať komisionálne skúšky. Keďže si údajne myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy, 51-ročná Mária, ide pre problémové správanie zo školy vylúčiť, niekoľkými ranami ju dobodal. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Samuel zaútočil aj na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru. Tá utrpela stredne ťažké poranenia.

Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.




Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa začne v apríli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor Súdny proces Súdy Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
