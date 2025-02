Inšpekcia: Policajti sa nepodieľali na zabití človeka bez domova

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) vylúčil, že by sa policajti podieľali na fyzickom útoku na človeka bez domova v Bratislave, ktorý zomrel. Urobil tak po preverení dôkazových materiálov. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. Prípad od inšpekcie prebrala bratislavská krajská polícia.





"Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby po dôkladnom preverení doterajších dôkazných materiálov vylúčil, že by sa policajti podieľali na fyzickom útoku na poškodeného, ktorý mu mohol spôsobiť smrť," skonštatovala Dobiášová.Vyšetrovací spis s trestným konaním zabitia, v ktorom sú podozriví členovia súkromnej bezpečnostnej služby, odstúpi inšpekcia na ďalšie šetrenie vyšetrovateľovi krajského policajného riaditeľstva. V prípade policajtov začal vyšetrovateľ ÚIS trestné konanie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podozriví sú z porušenia zákona a interných predpisov."Aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, zatiaľ nebudeme skutok bližšie špecifikovať. V prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie," doplnila Dobiášová.Ukrajinský občan bol nájdený so zraneniami v oblasti hlavy v skorých ranných hodinách vo štvrtok (30. 1.) v blízkosti obchodného centra v Bratislave, pričom nasledujúci deň zraneniam podľahol. Polícia začala v tejto veci trestné stíhanie pre zločin zabitia.Obchodné centrum Nivy v Bratislave v tejto súvislosti odmietlo medializované tvrdenia o násilí bezpečnostnej služby na človeku bez domova. Centrum tvrdilo, že muž bol počas jedného dňa zadržaný dvakrát a zakaždým ho "v plnom zdraví" odovzdali polícii. Dokazovať to majú aj kamerové záznamy.