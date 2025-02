Richard Rybníček bol opäť zvolený za prezidenta Únie miest Slovenska

Príprava reformy verejenej správy

4.2.2025 (SITA.sk) - Richarda Rybníčka opätovne zvolili za prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) . Stalo sa tak na utorkovom sneme ÚMS, na ktorom schválili aj priority pre rok 2025, návrh na zmenu financovania samosprávy a spoločné vyhlásenie za pro-európske smerovanie Slovenska.ÚMS má v pláne pokračovať vo všetkých relevantných témach a oblastiach, a to sú legislatíva dotýkajúca sa samospráv, sociálne veci, školstvo, IT, eurofondy, klimatická zmena, energetika, či zapájanie miest do zmysluplných, praktických projektov a cezhraničných spoluprác.Rybníček uviedol, že jeho kľúčovou prioritou, ako prezidenta ÚMS, bude otvárať predovšetkým tému financovania samosprávy a prípravu komplexnej reformy verejnej správy. „Inak totiž nebude možné vyriešiť nestabilnú a nepredvídateľnú situáciu v našich mestách, ktorá má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov," priblížil Rybníček.ÚMS na sneme schválila aj priority, ktoré bude presadzovať pri zmene financovania miest a obcí na Slovensku. Zároveň definovala tie, ktoré by bolo potrebné, ale aj možné, realizovať od roku 2026.„Aj keď teraz svoju pozornosť sústreďujeme najmä na financovanie, neustále pripomíname nevyhnutnosť komplexnej reformy verejnej správy. ÚMS si svoju úlohu splnila," uviedla ÚMS s tým, že sú pripravení diskutovať s vládou, poslancami, politickými stranami, predstaviteľmi SK8, ZMOS a mimovládnym sektorom.Diskutovať chcú pritom nielen o financovaní územnej samosprávy, ale aj o zmenách v rozdelení kompetencií, o zmenách územnosprávneho usporiadania, zmenách volebných systémov a zvýšenia vplyvu občanov našich miest na spravovanie nášho štátu. ÚMS prišla s návrhmi, ktoré považuje súčasne za vklad do verejnej diskusie a očakáva, že sa podarí nájsť dohodu, ktorá bude prínosná pre občanov.„Teraz je rad na vláde, poslankyniach a poslancoch NR SR a politických stranách, aby prevzali zodpovednosť a začali konať. Zároveň vítame záujem a snahu prezidenta SR Petra Pellegriniho v tejto téme," uviedla ÚMS a pripomenula, že prezident na spoločnom stretnutí so zástupcami samosprávnych združení 1. januára deklaroval, že sa téme decentralizácie a efektívnejšieho výkonu kompetencií chce venovať aj naďalej, a podieľať sa na diskusii so zástupcami centrálnej moci i politických strán.Snem ÚMS prijal aj uznesenie k aktuálnym problémom samosprávy. Ide napríklad o aktuálnu situáciu v oblasti stavebného konania.„ÚMS považuje za nevyhnutné schválenie novej vládou pripravenej stavebnej legislatívy s účinnosťou od 1. apríla. ÚMS žiada poslancov NR SR o včasné prijatie navrhovanej legislatívy tak, aby nedošlo k narušeniu stavebných procesov po 1. apríli," priblížila ÚMS.Vládu súčasne žiadajú, aby bezodkladne vyčlenila v štátnom rozpočte finančné prostriedky na osobitný transfer pre mestá a obce, ktorý zabezpečí pokrytie jednorazových odmien a odvodov pre zamestnancov vo verejnom sektore v rámci originálnych kompetencií miest a obcí a požadované zvýšenie platov zamestnancov v školstve o sedem percent, a to od septembra 2025.Súčasne schválili aj spoločné vyhlásenie ÚMS pre jasné ukotvenie Slovenska v EÚ a v NATO. Spochybňovanie členstva SR v EÚ a NATO považuje ÚMS za nesprávne a nebezpečné. „Je tiež potrebné si pripomenúť, že 80 percent súčasných investícií do miest a obcí smeruje práve z európskych zdrojov. Bez nich nebude možný žiaden rozvoj našich miest, ani celého Slovenska," upozornila ÚMS.Na sneme schválili aj stanovisko k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, v ktorom deklarujú napríklad podporu silnej a inkluzívnej politiky súdržnosti, presadzovanie princípov zdieľaného riadenia, zdôrazňovanie potreby zachovania rovnováhy medzi regionálnym rozvojom a modernizačnými cieľmi EÚ, apelovanie na zjednodušenie implementačných procesov a zosúladenie pravidiel či požiadavku navýšenia finančnej podpory pre mestá, mestské regióny a metropoly.