Inšpekcia postupovala pri zabavení spisov NAKA v súlade s Trestným poriadkom, policajti však neposkytli súčinnosť

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Postup vyšetrovateľa Úradu Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR a dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava pri zaistení vyšetrovacích spisov aj v tzv. živých trestných veciach vo forme overených kópií alebo originálov bol v súlade s Trestným poriadkom.Uvádza sa to vo vyhlásení bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu , ktoré poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Spisy zaistili v dňoch 10. a 11. júna na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) Podľa Remetu to bolo nevyhnutné pre náležité zistenie skutkového stavu v trestnom konaní s cieľom zabezpečenia vecí, ktoré môžu slúžiť pre účely dokazovania vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Orgány činné v trestnom konaní sú totiž v prípade podozrenia z trestnej činnosti povinné konať z úradnej povinnosti, a to bez akýchkoľvek vplyvov alebo na základe domnienok.„Vyšetrovateľ zaistil celkom sedem vyšetrovacích spisov. Z toho boli tri originály vyšetrovacích spisov v tzv. živých trestných veciach, ktoré už boli vrátené vyšetrovateľovi NAKA. Je potrebné pripomenúť, že v žiadnej trestnej veci, v ktorej bol doposiaľ zaistený vyšetrovací spis, nebude ohrozený účel trestného konania," zdôraznil Remeta.K odňatiu originálov vyšetrovacích spisov pristúpil vyšetrovateľ inšpekcie so súhlasom dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava podľa Remetu z dôvodu, že zo strany vyšetrovateľov NAKA, odboru Bratislava, nebola v mesiacoch marec a máj 2021 poskytnutá zákonom predpokladaná súčinnosť.„Z dôvodu absolútnej nesúčinnosti vyšetrovateľa NAKA, odboru Bratislava, v prípade vyšetrovacieho spisu v tzv. živej trestnej veci obvineného V. P. (bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pozn. SITA), ktorý sa nachádzal na detašovanom pracovisku NAKA v Trenčíne, bolo potrebné vykonať prehliadku iných priestorov a pozemkov a originál tohto vyšetrovacieho spisu takto zaistiť. Naopak, zo strany vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby bola poskytnutá maximálna súčinnosť za účelom eliminovania dosahu odňatia vyšetrovacích spisov na prebiehajúce trestné konania, pričom k odňatiu originálov vyšetrovacích spisov bolo pristúpené ako ku krajnej možnosti, keď zo strany vyšetrovateľov NAKA Prezídia Policajného zboru nebola poskytnutá žiadna súčinnosť," vysvetlil Remeta.Vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby by podľa Remetu pre ním vedené trestné konanie v zásade postačovali overené kópie vyšetrovacích spisov, čo však NAKA dňa 10. júna v dvoch prípadoch odmietla vyhotoviť. „Preto boli odňaté originály dvoch vyšetrovacích spisov v tzv. živých trestných veciach, a to len za účelom vyhotovenia overenej kópie vyšetrovacích spisov," dodal Remeta.