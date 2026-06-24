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24. júna 2026

Inšpekcie iránskych jadrových zariadení sa podľa MAAE uskutočnia, termín sa ešte dolaďuje


Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Napätie na Blízkom východe

Šéf agentúry Rafael Grossi uviedol, že o čase a mieste kontrol rokujú s Teheránom napriek rozporuplným vyhláseniam oboch strán. Inšpekcie iránskych jadrových ...



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un_iaea_grossi__3579 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Šéf agentúry Rafael Grossi uviedol, že o čase a mieste kontrol rokujú s Teheránom napriek rozporuplným vyhláseniam oboch strán.

Inšpekcie iránskych jadrových zariadení sa uskutočnia, hoci termín ani miesto ich začiatku zatiaľ nie sú definitívne stanovené.


V stredu to počas návštevy Japonska vyhlásil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.



Inšpekcie sa uskutočnia


Podľa Grossiho predbežná dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má prispieť k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe, výslovne počíta s dohľadom MAAE nad jadrovými aktivitami Teheránu „Je zrejmé, že na to budeme musieť dohliadnuť,“ povedal Grossi.


Dodal, že o dátume a mieste kontrol sa stále rokuje v spolupráci s iránskou vládou. „Či sa to stane dnes, pozajtra, o týždeň alebo o desať dní, je dôležité, ale nie rozhodujúce. Stane sa to,“ zdôraznil.



Irán sa vzpiera


Grossiho vyjadrenia prišli deň po tom, ako Irán oznámil, že inšpektorom MAAE neumožní vstup do jadrových zariadení, ktoré boli vlani terčom útokov Spojených štátov a Izraela.


Teherán tým odmietol tvrdenie amerického viceprezidenta JD Vancea, podľa ktorého Irán súhlasil s návratom inšpektorov.


Americký prezident Donald Trump následne vyhlásil, že Irán „úplne a bezvýhradne“ súhlasil s obnovením inšpekcií a že americké námorné sily už nebudú blokovať Hormuzský prieliv.




Zdroj: SITA.sk - Inšpekcie iránskych jadrových zariadení sa podľa MAAE uskutočnia, termín sa ešte dolaďuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Napätie na Blízkom východe
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