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24. júna 2026
Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboly na svojom území. Nakazený je lekár, ktorý sa vrátil z Konga
Tagy: Ebola verejné zdravie Vírus ebola
Ide o prvý prípad zistený počas aktuálneho šírenia nákazy mimo Afriky a zároveň je to prvýkrát, čo sa ebola potvrdila vo Francúzsku. Francúzsko v stredu oznámilo prvý potvrdený prípad eboly na ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Ide o prvý prípad zistený počas aktuálneho šírenia nákazy mimo Afriky a zároveň je to prvýkrát, čo sa ebola potvrdila vo Francúzsku.
Francúzsko v stredu oznámilo prvý potvrdený prípad eboly na svojom území. Ide o lekára, ktorý sa vrátil z Konžskej demokratickej republiky, kde v polovici mája vypukla rozsiahla epidémia tejto smrteľnej hemoragickej horúčky.
Ministerstvo zdravotníctva „dnes potvrdilo identifikáciu prvého pozitívneho prípadu ochorenia spôsobeného vírusom ebola na národnom území“, uviedlo v oznámení. Ministerstvo dodalo, že lekár bol po príchode okamžite izolovaný ešte pred oficiálnym potvrdením diagnózy. Úrad premiéra Sébastiena Lecorna oznámil, že situáciu „pozorne sleduje“.
Ide o prvý prípad zistený mimo Afriky počas aktuálneho šírenia nákazy, ktoré zasiahlo aj Ugandu, a zároveň je to prvýkrát, čo sa ebola potvrdila vo Francúzsku.
Sedemnásta epidémia eboly v Kongu bola vyhlásená 15. mája po sérii nevysvetlených úmrtí vo východnej provincii Ituri. Súčasný výskyt spôsobuje kmeň Bundibugyo, pre ktorý zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Odborníci na verejné zdravie odhadujú, že vzhľadom na relatívne nízku nákazlivosť vírusu zostáva riziko globálneho šírenia nízke.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboly na svojom území. Nakazený je lekár, ktorý sa vrátil z Konga © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko v stredu oznámilo prvý potvrdený prípad eboly na svojom území. Ide o lekára, ktorý sa vrátil z Konžskej demokratickej republiky, kde v polovici mája vypukla rozsiahla epidémia tejto smrteľnej hemoragickej horúčky.
Ministerstvo zdravotníctva „dnes potvrdilo identifikáciu prvého pozitívneho prípadu ochorenia spôsobeného vírusom ebola na národnom území“, uviedlo v oznámení. Ministerstvo dodalo, že lekár bol po príchode okamžite izolovaný ešte pred oficiálnym potvrdením diagnózy. Úrad premiéra Sébastiena Lecorna oznámil, že situáciu „pozorne sleduje“.
Ide o prvý prípad zistený mimo Afriky počas aktuálneho šírenia nákazy, ktoré zasiahlo aj Ugandu, a zároveň je to prvýkrát, čo sa ebola potvrdila vo Francúzsku.
Sedemnásta epidémia eboly v Kongu bola vyhlásená 15. mája po sérii nevysvetlených úmrtí vo východnej provincii Ituri. Súčasný výskyt spôsobuje kmeň Bundibugyo, pre ktorý zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Odborníci na verejné zdravie odhadujú, že vzhľadom na relatívne nízku nákazlivosť vírusu zostáva riziko globálneho šírenia nízke.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboly na svojom území. Nakazený je lekár, ktorý sa vrátil z Konga © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ebola verejné zdravie Vírus ebola
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