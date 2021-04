Inšpektori práce odhalili stovky nelegálnych zamestnancov, najviac ich pracovalo v stavebníctve

Tisíce kontrol

Zákaz najviac porušovali mikropodniky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Inšpektori práce a kontrolóri z úradov práce vlani odhalili 1 641 nelegálne zamestnaných osôb, ktoré pracovali u 567 zamestnávateľov. Vyplýva to zo správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.Ako sa uvádza v materiáli, pandémia COVID-19 vlani spôsobila obmedzenie podnikateľskej aktivity v zasiahnutých sektoroch, a tým ovplyvnila aj činnosť kontrolných orgánov. Počet odhalených nelegálne zamestnaných osôb bol preto v porovnaní s predošlými štyrmi rokmi najnižší. Oproti roku 2019 odhalili kontrolné orgány o 150 nelegálne pracujúcich menej.Kontrolné orgány vykonali počas minulého roka 13 182 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, skontrolovali 11 931 zamestnávateľov a 28 482 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných zamestnávateľov.Najviac zistených nelegálne zamestnávaných ľudí vlani pracovalo v stavebníctve. Išlo o 474 osôb, čo je takmer 30 percent z celkového počtu nelegálne zamestnaných. V priemyselnej výrobe odhalili inšpektori 281 "načierno" pracujúcich, čo tvorí 17-percentný podiel na celkovom počte nelegálne zamestnaných.Zákaz nelegálneho zamestnávania najviac porušujú zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 1 do 9, tzv. mikropodniky. Počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania je najvyšší u spoločností s ručením obmedzeným. Najpočetnejšie nelegálne zamestnávanie sa vyskytovalo v Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom kraji.Počet aj suma uložených pokút za nelegálne zamestnávanie oproti roku 2019 klesli. V minulom roku inšpektori práce a úrady práce právoplatne uložili 737 pokút v celkovej sume 3,37 milióna eur. V roku 2019 to bolo 817 pokút v celkovej čiastke 3,65 milióna eur.