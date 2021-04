Na Slovensku sa zintenzívnilo porušovanie ľudských práv, často sa tak deje pod zámienkami

práv

žien

Predsudky voči Rómom

Amnesty pripomenula aj zásah v Moldave

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa zintenzívnilo porušovanie, deje sa často pod zámienkou ochrany náboženských alebo „tradičných“ hodnôt. Vo výročnej správe za rok 2020 to konštatuje organizácia Amnesty International (AI) Pripomína, že napriek tomu, že Slovensko naďalej patrí medzi signatárske krajiny Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), parlament ho odmietol ratifikovať a vo februári 2020 sa hlasovaním vyjadril proti nemu.„Verejná ochrankyňa práv vyjadrila znepokojenie v súvislosti s prístupom žien k bezpečnej a včasnej zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia počas pandémie,“ uvádza AI. Dodala, že niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v minulom roku pozastavili vykonávanie interrupcií, odvolávajúc sa na požiadavku vlády, aby v rámci opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu odložili všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné.Na druhej strane podľa organizácie v októbri minulého roku parlament odmietol návrh zákona, ktorý by zaviedol nové prekážky v prístupe k interrupcii, čím by ohrozil telesné a duševné zdravie žien a dievčat.AI v súvislosti s rokom 2020 na Slovensku tiež uvádza, že počas pandémie koronavírusu sa prejavili pretrvávajúce predsudky voči Rómom. „Úrady disproporčne a diskriminačne cielili protiepidemické opatrenia na rómske komunity,“ konštatuje AI.V tejto súvislosti pripomína karantenizáciu niektorých osád na jar 2020. „Právny základ na zavedenie takýchto povinných hromadných karantén pod dohľadom polície a armády bol nejasný a vyvolal otázky, či nejde o svojvoľné zadržiavanie dotknutého obyvateľstva, ktoré pritom nebolo o dĺžke trvania a podmienkach karantény riadne informované,“ uvádza AI.Organizácia pripomína, že v septembri 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že polícia v júni 2013 nehumánne zaobchádzala s dvoma príslušníkmi rómskej komunity v Moldave nad Bodvou. Pri policajnom zásahu proti rómskej komunite na ulici Budulovská bolo vtedy zranených viac ako 30 ľudí.„ESĽP tiež konštatoval, že orgány porušili princíp nediskriminácie, keď nedokázali vyšetriť obvinenia z diskriminácie, ku ktorej mohlo dôjsť už v procese plánovania zásahu,“ dodala AI.