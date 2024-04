Inšpektori si posvietili na nelegálne zamestnávanie ľudí, odhalili stovky prípadov

Takmer 20-tisíc kontrol

Zákaz porušujú hlavne mikropodniky

Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji

3.4.2024 (SITA.sk) - Najviac nelegálne zamestnaných osôb bolo inšpektorátmi práce odhalených najmä v stavebníckom odvetví , v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj vo veľkoobchodoch a maloobchodoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo vláde výsledky kontrol nelegálneho zamestnávania v rámci informačnej správy.V roku 2023 inšpektoráty práce vykonali celkovo 18 485 kontrol, ktoré preverovali dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Dokopy bolo skontrolovaných 16 677 zamestnávateľov a 34 508 fyzických osôb pracujúcich pre kontrolované zamestnávateľské subjekty.Kontroly odhalili 692 zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávali 1 172 fyzických osôb. Počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb v porovnaní s výsledkami z roku 2022, kedy to bolo 1 410, klesol o 17 %.V porovnaní s výsledkami dosiahnutými v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch je minuloročný počet najnižší. Celkové množstvo nelegálne zamestnávaných fyzických osôb zahŕňa 321 nelegálne zamestnaných žien a 851 nelegálne zamestnaných mužov.Najviac nelegálne zamestnaných osôb bolo odhalených najmä v stavebníckom odvetví, dokopy 431 osôb. Ďalšie podvodné zamestnávanie bolo tiež odhalené v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb (168 osôb) a v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu (143 osôb).Podľa informačnej správy, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo vláde, zákaz nelegálneho zamestnávania dlhodobo najviac porušujú zamestnávateľské subjekty s počtom zamestnancov od 1 do 9, takzvané mikropodniky.Najviac prípadov nelegálneho zamestnávania bolo zistených v Bratislavskom kraji (228), čo predstavuje takmer 19,5 % všetkých zistených prípadov. Druhý najvyšší počet mal Nitriansky a Prešovský kraj (po 171) a následne Košický (162).V roku 2023 kontrolné orgány uložili 683 pokút v sume 2 493 700 eur. V porovnaní s rokom 2022, kedy to bolo 683 právoplatne uložených pokút v celkovej sume 2 760 000 eur, to predstavuje pokles o 10 %.