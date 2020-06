Inšpiráciou pri zavádzaní IT technológií do slovenských samospráv môžu byť mestá Praha alebo Tel Aviv

Inovácie nie sú len o technológiách

Projekt Residence Club v Tel Avive

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2020 - Slovenské mestá musia k svojim prioritám a cieľom pridať aj tie, ktoré sa riešia na európskej úrovni. Na podujatí Jarná ITAPA 2020 to povedal predseda Slovenskej informatickej spoločnosti Milan Ftáčnik. Väčšina slovenských miest a obcí podľa neho rieši stále najmä dopravu, služby pre svojich občanov a verejné priestory.Na európskej úrovni pritom silnie tlak na ďalšie oblasti, akými sú riešenia klimatických zmien, energetiky či odpadového hospodárstva. Podľa Ftáčnika sa primátori a starostovia slovenských miest a obcí v takejto problematike neorientujú.Situáciu podľa neho komplikuje fakt, že nie sú ani zvyknutí pracovať na spoločných regionálnych rozvojových plánoch, kde sa musia všetky záujmy navzájom zladiť a prepojiť.„K našim súčasným prioritám a cieľom musíme pridať aj tie, ktoré sa riešia na európskej úrovni - Európsku zelenú dohodu, vodozádržné opatrenia, šetrenie a výrobu z obnoviteľných zdrojov, či inovácie,“ povedal Ftáčník. Podľa neho by mohli pomôcť zahraničné skúsenosti a zdieľanie dobrej praxe naprieč všetkými úrovňami.Bratislava zachytila trend zapracovávania inovácií v oblasti samospráv zriadením pozície splnomocnenca pre inovácie, ktorú zastáva Petra Dzurovčinová.„Inovácie pre nás nie sú o technológiách, ale o reálnom spôsobe, ako zlepšiť život v meste. Zriadili sme preto Mestské laboratórium, kde testujeme nové technológie a prístup k riešeniu problémov. Príkladom môže byť testovanie nových senzorov na parkovanie či kvalitu ovzdušia. Podľa výsledkov upravíme riadenie dopravy,“ povedala Dzurovčinová.Slovenské mestá by sa pri zapracovávaní IT technológií mohli inšpirovať Prahou alebo izraelským Tel Avivom. Praha napríklad pripravuje spustenie „Portálu Pražana“- online systému, ktorý umožní obyvateľom všetkých 57 mestských častí vybaviť všetky mestské agendy online.Hlavné mesto Českej republiky už pripravuje spustenie prvej fázy prevádzky. Tel Aviv začal s budovaním vlastných IT kapacít pred 50 rokmi. Všetky informačné systémy pre samosprávu vyvíja a nasadzuje vlastná IT firma, ktorú dnes tvorí približne 450 informatikov.Celkovo 80 percent všetkých samosprávnych náležitostí môžu občania v Tel Avive vybaviť online. Vlajkovou loďou Tel Avivu je projekt Residence Club, akýsi „vernostný systém“ pre občanov, ktorý nielenže ponúka prístup k všetkým elektronickým službám, ale snaží sa v reálnom čase sledovať ich potreby a reagovať práve na ne.Podujatia ITAPA (informačné technológie a verejná správa) predstavujú kongresovo-diskusnú platformu pre IT ale aj iné komunity. Konferencia Jarná ITAPA sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania.Cieľom podujatí je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Podujatia ITAPA sú organizované 19 rokov.