Prezidentka Čaputová avizovala iný prejav ako mali jej predchodcovia, ale podľa politológa takým nebol

5.6.2020 - Správa o stave Slovenskej republiky prezidentky Zuzany Čaputovej bola štátnická a nadstranícka. Zhodli sa na tom v rozhovore pre agentúru SITA politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov a politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.Mesežnikov poznamenal, že prejav prezidentky sa venoval najaktuálnejším problémom Slovenska. Štefančík ho prirovnal k výročnej správe bývalého prezidenta a súčasného predsedu koaličnej strany Za ľudí Andreja Kisku. Podobne ako on totiž Čaputová poukázala na stav zdravotníctva či starostlivosti o seniorov.„Bol to štátnicky, nadstranícky prejav. Nezaznelo tam niečo, čo by indikovalo, že nadržuje jednej alebo druhej strane alebo nejakému táboru. Celkom pozitívne sa vyjadrila o predchádzajúcej vláde v súvislosti s koronakrízou,“ povedal Mesežnikov.Podotkol, že v kľúčových otázkach sa prezidentka zamerala na nastavenie zmien, upozornila aj na problémy v justícii a zdôrazňovala súdržnosť. Politológ tiež vyzdvihol výzvu Čaputovej, aby časť obyvateľstva, ktorá nie je reprezentovaná v parlamente, nebola vynechávaná z úvah pri tvorbe a zavedení právnych návrhov.Podľa Štefančíka, aj keď prezidentka avizovala, že jej prejav bude v niečom iný ako prejavy jej predchodcov, išlo o štandardný príhovor podobný výročným správam o stave republiky predošlých prezidentov, najmä bývalého prezidenta Kisku.Podľa politológa bol prejav ovplyvnený dvomi faktormi. „Ten prvý faktor bol, že vláda Igora Matoviča je vo funkcii len niekoľko týždňov. A ak sa aj objavila kritika, tak nebola konkrétne adresovaná jednej alebo druhej vláde. Ten druhý faktor, ktorý bol veľmi dôležitý, bola samotná koronakríza, ktorá výrazne ovplyvnila samotný obsah tejto správy,“ vysvetlil.Poukázal, že správa bola štandardná aj preto, lebo, podobne ako v prípade bývalého prezidenta, upozornila na kritické fenomény slovenskej spoločnosti. Dotkla sa stavu v zdravotníctve, starostlivosti o seniorov či digitalizácie.Dôležité však podľa Štefančíka bolo aj to, že upozornila na novodobé fenomény, ako na „infodémiu“, teda šírenie rozličných hoaxov a dezinformácií. V čase, keď sa začínajú spochybňovať opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 a jeho existencie, to je podľa neho veľmi dôležité.Mimoriadne pozitívne hodnotí, že sa prezidentka vo svojej správe, síce nie úplne priamo, avšak náznakom, dotkla vecí, ktoré sú spojené aj so súčasnou vládnou koalíciou.Vyzdvihol aj to, že Čaputová vo svojom prejave zmienila, že pre spoločnosť by bolo prospešné, keby generálna prokuratúra nepodliehala politickým vplyvom. „Tým naznačila, čo si myslí o kandidatúre z prostredia bývalých politikov,“ dodal Štefančík.