|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. júla 2026
Inšpiroval ho Cavendish. Waerenskjold vyhral najrýchlejšiu etapu v histórii Tour de France
Tagy: Tour de France 2026
Nór Søren Waerenskjold triumfoval v 11. etape Tour de France po dlhom šprinte a zapísal sa do histórie. Pelotón prešiel trať pri rekordnej priemernej rýchlosti 50,91 kilometra za hodinu. Nórsky cyklista ...
Zdieľať
16.7.2026 (SITA.sk) - Nór Søren Waerenskjold triumfoval v 11. etape Tour de France po dlhom šprinte a zapísal sa do histórie. Pelotón prešiel trať pri rekordnej priemernej rýchlosti 50,91 kilometra za hodinu.
Nórsky cyklista Søren Waerenskjold vyhral v stredu 11. etapu Tour de France z Vichy do Nevers a dosiahol najväčšie víťazstvo svojej doterajšej kariéry. Etapa dlhá 161 kilometrov sa zároveň zapísala do histórie ako najrýchlejšia cestná etapa v 113 ročníkoch prestížnych pretekov, keď jazdci dosiahli priemernú rýchlosť 50,91 kilometra za hodinu.
Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Uno-X Mobility zaútočil na víťazstvo dlhým šprintom. Druhý skončil Holanďan Olav Kooij, tretí napokon Belgičan Jasper Philipsen, ktorému organizátori pôvodne tretie miesto odobrali, no po odvolaní mu ho vrátili. „Znamená to pre mňa všetko, je to moje najväčšie víťazstvo. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja šprintéri rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a dobrý šprint, je to možné,“ povedal Waerenskjold.
Nór priznal, že sa naučil šprintovať sledovaním britského velikána Marka Cavendisha, keď bol ešte dieťa. Ale na rozdiel od Cavendisha, ktorý bol jedným z najmenších jazdcov v pelotóne, je mohutný Waerenskjold jedným z najväčších. Meria 195 cm a váži 92 kg.
„Od mladosti šprintujem týmto spôsobom,“ povedal Waerenskjold a dodal: „Myslím si, že keď som mal 14 rokov, pravdepodobne som sledoval Cavendisha, ako šprintuje - jeho tvár sa takmer dotýkala predného kolesa. Možno tam bola nejaká inšpirácia."
V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Obhajca titulu Tadej Pogačar prišiel bezpečne v hlavnom pelotóne a naďalej vedie s náskokom viac ako tri a pol minúty pred dvojnásobným víťazom Tour Jonasom Vingegaardom. Slovinec pripísal rekordné tempo etapy silnému úniku aj priaznivému vetru. „Dnes bol únik veľmi silný, preto sme museli ísť rýchlo. Veľkým dôvodom bol aj vietor do chrbta,“ uviedol.
Na začiatku etapy sa vytvoril štvorčlenný únik, ktorý pelotón držal pod kontrolou a nedovolil mu získať náskok väčší ako minútu a 40 sekúnd. Približne 40 kilometrov pred cieľom odpadol z vedúcej skupiny Francúz Julian Alaphilippe a zvyšnú trojicu pelotón dostihol necelé štyri kilometre pred cieľovou čiarou.
Pre tím Uno-X Mobility je to druhé etapové víťazstvo na Tour de France. Vlani uspel Jonas Abrahamsen a v tomto ročníku tím držal dva dni aj žltý dres zásluhou Torsteina Træena, ktorý však následne odstúpil po páde so otrasom mozgu a zlomenými rebrami.
Zdroj: SITA.sk - Inšpiroval ho Cavendish. Waerenskjold vyhral najrýchlejšiu etapu v histórii Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórsky cyklista Søren Waerenskjold vyhral v stredu 11. etapu Tour de France z Vichy do Nevers a dosiahol najväčšie víťazstvo svojej doterajšej kariéry. Etapa dlhá 161 kilometrov sa zároveň zapísala do histórie ako najrýchlejšia cestná etapa v 113 ročníkoch prestížnych pretekov, keď jazdci dosiahli priemernú rýchlosť 50,91 kilometra za hodinu.
Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Uno-X Mobility zaútočil na víťazstvo dlhým šprintom. Druhý skončil Holanďan Olav Kooij, tretí napokon Belgičan Jasper Philipsen, ktorému organizátori pôvodne tretie miesto odobrali, no po odvolaní mu ho vrátili. „Znamená to pre mňa všetko, je to moje najväčšie víťazstvo. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja šprintéri rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a dobrý šprint, je to možné,“ povedal Waerenskjold.
Nór priznal, že sa naučil šprintovať sledovaním britského velikána Marka Cavendisha, keď bol ešte dieťa. Ale na rozdiel od Cavendisha, ktorý bol jedným z najmenších jazdcov v pelotóne, je mohutný Waerenskjold jedným z najväčších. Meria 195 cm a váži 92 kg.
„Od mladosti šprintujem týmto spôsobom,“ povedal Waerenskjold a dodal: „Myslím si, že keď som mal 14 rokov, pravdepodobne som sledoval Cavendisha, ako šprintuje - jeho tvár sa takmer dotýkala predného kolesa. Možno tam bola nejaká inšpirácia."
V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Obhajca titulu Tadej Pogačar prišiel bezpečne v hlavnom pelotóne a naďalej vedie s náskokom viac ako tri a pol minúty pred dvojnásobným víťazom Tour Jonasom Vingegaardom. Slovinec pripísal rekordné tempo etapy silnému úniku aj priaznivému vetru. „Dnes bol únik veľmi silný, preto sme museli ísť rýchlo. Veľkým dôvodom bol aj vietor do chrbta,“ uviedol.
Na začiatku etapy sa vytvoril štvorčlenný únik, ktorý pelotón držal pod kontrolou a nedovolil mu získať náskok väčší ako minútu a 40 sekúnd. Približne 40 kilometrov pred cieľom odpadol z vedúcej skupiny Francúz Julian Alaphilippe a zvyšnú trojicu pelotón dostihol necelé štyri kilometre pred cieľovou čiarou.
Pre tím Uno-X Mobility je to druhé etapové víťazstvo na Tour de France. Vlani uspel Jonas Abrahamsen a v tomto ročníku tím držal dva dni aj žltý dres zásluhou Torsteina Træena, ktorý však následne odstúpil po páde so otrasom mozgu a zlomenými rebrami.
Zdroj: SITA.sk - Inšpiroval ho Cavendish. Waerenskjold vyhral najrýchlejšiu etapu v histórii Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tour de France 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mnohé veľké národy vypadnú pred semifinále, takže je to úspech. Tuchel bude pokračovať do ME 2028
Mnohé veľké národy vypadnú pred semifinále, takže je to úspech. Tuchel bude pokračovať do ME 2028
<< predchádzajúci článok
Messi režíroval veľký obrat Argentíny proti Anglicku. Sme jedineční a nie je to arogancia, vraví Scaloni
Messi režíroval veľký obrat Argentíny proti Anglicku. Sme jedineční a nie je to arogancia, vraví Scaloni