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16. júla 2026
Messi režíroval veľký obrat Argentíny proti Anglicku. Sme jedineční a nie je to arogancia, vraví Scaloni
Argentína postúpila do finále MS 2026 po víťazstve nad Anglickom 2:1 (0:0). Lionel Messi režíroval obrat Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku v americkej Atlante. ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Argentína postúpila do finále MS 2026 po víťazstve nad Anglickom 2:1 (0:0).
Lionel Messi režíroval obrat Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku v americkej Atlante. Tridsaťdeväťročný velikán svetového futbalu prihral na oba góly svojho tímu, ktorými v druhom polčase otočil nepriaznivý stav z 0:1 na 2:1.
Strelcami gólov boli Enzo Fernández a Lautaro Martínez. Finálovým súperom Argentína na ceste za obhajobou titulu bude v nedeľu od 21.00 h SELČ v New Jersey Španielsko.
"Tento tím ma neprestáva prekvapovať. Je ťažké opísať, čo títo hráči ukazujú. Sme jedineční, a nie je to arogancia, ale pravda zo srdca," uviedol tréner Argentíny Lionel Scaloni po zápase.
Anglicko bolo v americkej Atlante veľmi blízko prvej finálovej účasti na MS za 60 rokov. Po šachovej partii s množstvom faulov a kúskovania hry v prvom polčase sa po zmene strán začal pravý boj o finále.
Angličania zrýchlili prechod do útoku a v 55. min ako prví udreli. Anthony Gordon si nabehol za chrbát argentínskej obrany a center Morgana Rogersa premenil ho na prvý gól zápasu.
Potom však "Tri levy" spustili chvosty a ukázali návod, ako sa prehrávajú veľké zápasy. Na očakávaný tlak Argentíny reagovali zverenci Thomasa Tuchela stiahnutím sa do hlbokej defenzívy a do konca zápasu prakticky len sledovali, čo vymyslí ich súper.
Argentínčania mali zrazu energie na rozdávanie a začali hroziť prakticky z každého útoku. V 69. min zachránil Angličanov brankár Jordan Pickford bravúrnym zákrokom a o sedem minút neskôr hrala s ostrovným tímom ľavá žrď po hlavičke Alexisa Mac Alistera.
V 85. min už prišlo očakávané vyrovnanie. Enzo Fernández si vymenil loptu s Lionelom Messim a strelou približne z 23 metrov rozpútal argentínsku fanúšikovskú eufóriu na tribúnach Mercedes-Benz Stadium v Atlante. Tá dosiahla najvyšší stupeň v druhej minúte nadstaveného času, keď Messi posadil center na hlavu Lautara Martíneza a ten do opustenej časti anglickej bránky strelil víťazný gól Juhoameričanov.
"Sníval som o tomto góle. Predtým som povedal Alexisovi Mac Allisterovi, že v tomto dám gól. A Medinovi som zasa vravel, že to rozhodnem ja. A potom mi lopta padla priamo k nohám... Enzo Fernández predo mnou strelil skvelý gól. Náš tím stále ukazuje, čoho je schopný," uviedol Martínez.
Hráčom zápasu sa stal Messi, ktorý proti Anglicku nikdy predtým nehral, a po ňom vyzdvihol charakter Argentíny.
"Toto je iba futbal. Bol to veľmi zvláštny zápas, najmä proti Anglicku s celým tým historickým kontextom. Náš príbeh sa nikdy nekončí," uviedol Messi. Nestarnúci argentínsky klenot má na konte osem gólov a štyri asistencie na MS 2026 a o titul majstra sveta si zahrá už po tretí raz. V roku 2014 mu to proti Nemecku tesne nevyšlo, ale pred štyrmi rokmi v Katare proti Francúzsku už bol úspešný.
Argentíne chýba posledný krok na vyrovnanie unikátneho kúska Brazílie z rokov 1958 a 1962, keď získala dva tituly svetových šampiónov za sebou. Suverenitu súčasného výberu Lionela Scaloniho podčiarkuje aj fakt, že Argentína útočí na štvrtý veľký titul od roku 2021. Po dvoch víťazstvách na Copa América (2021, 2024) a triumfe na Mundiale 2022 môže pridať v poradí štvrtý titul majstra sveta.
Pre Anglicko je to ďalší bolestivý neúspech, keďže na posledných piatich veľkých turnajoch štyrikrát postúpili do semifinále, no nevyužili šancu na finále. Tréner Thomas Tuchel obhajoval svoju defenzívnu taktiku po zápase:
"Nemáme žiadne výčitky. Hráči dali do toho všetko, zaslúžili sme si vedenie 1:0. Zahrali sme jeden z našich najlepších zápasov za daných okolností, ale jednoducho sme neprešli ďalej."
"Je nám to všetkým veľmi ľúto - hráčom, realizačnému tímu a najmä fanúšikom. Je to veľká škoda," doplnil anglický kapitán Harry Kane.
Zdroj: SITA.sk - Messi režíroval veľký obrat Argentíny proti Anglicku. Sme jedineční a nie je to arogancia, vraví Scaloni © SITA Všetky práva vyhradené.
Lionel Messi režíroval obrat Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku v americkej Atlante. Tridsaťdeväťročný velikán svetového futbalu prihral na oba góly svojho tímu, ktorými v druhom polčase otočil nepriaznivý stav z 0:1 na 2:1.
Strelcami gólov boli Enzo Fernández a Lautaro Martínez. Finálovým súperom Argentína na ceste za obhajobou titulu bude v nedeľu od 21.00 h SELČ v New Jersey Španielsko.
"Tento tím ma neprestáva prekvapovať. Je ťažké opísať, čo títo hráči ukazujú. Sme jedineční, a nie je to arogancia, ale pravda zo srdca," uviedol tréner Argentíny Lionel Scaloni po zápase.
Anglicko bolo v americkej Atlante veľmi blízko prvej finálovej účasti na MS za 60 rokov. Po šachovej partii s množstvom faulov a kúskovania hry v prvom polčase sa po zmene strán začal pravý boj o finále.
Angličania zrýchlili prechod do útoku a v 55. min ako prví udreli. Anthony Gordon si nabehol za chrbát argentínskej obrany a center Morgana Rogersa premenil ho na prvý gól zápasu.
Spustili chvosty
Potom však "Tri levy" spustili chvosty a ukázali návod, ako sa prehrávajú veľké zápasy. Na očakávaný tlak Argentíny reagovali zverenci Thomasa Tuchela stiahnutím sa do hlbokej defenzívy a do konca zápasu prakticky len sledovali, čo vymyslí ich súper.
Argentínčania mali zrazu energie na rozdávanie a začali hroziť prakticky z každého útoku. V 69. min zachránil Angličanov brankár Jordan Pickford bravúrnym zákrokom a o sedem minút neskôr hrala s ostrovným tímom ľavá žrď po hlavičke Alexisa Mac Alistera.
Fernández a Martínez
V 85. min už prišlo očakávané vyrovnanie. Enzo Fernández si vymenil loptu s Lionelom Messim a strelou približne z 23 metrov rozpútal argentínsku fanúšikovskú eufóriu na tribúnach Mercedes-Benz Stadium v Atlante. Tá dosiahla najvyšší stupeň v druhej minúte nadstaveného času, keď Messi posadil center na hlavu Lautara Martíneza a ten do opustenej časti anglickej bránky strelil víťazný gól Juhoameričanov.
"Sníval som o tomto góle. Predtým som povedal Alexisovi Mac Allisterovi, že v tomto dám gól. A Medinovi som zasa vravel, že to rozhodnem ja. A potom mi lopta padla priamo k nohám... Enzo Fernández predo mnou strelil skvelý gól. Náš tím stále ukazuje, čoho je schopný," uviedol Martínez.
Náš príbeh sa nekončí
Hráčom zápasu sa stal Messi, ktorý proti Anglicku nikdy predtým nehral, a po ňom vyzdvihol charakter Argentíny.
"Toto je iba futbal. Bol to veľmi zvláštny zápas, najmä proti Anglicku s celým tým historickým kontextom. Náš príbeh sa nikdy nekončí," uviedol Messi. Nestarnúci argentínsky klenot má na konte osem gólov a štyri asistencie na MS 2026 a o titul majstra sveta si zahrá už po tretí raz. V roku 2014 mu to proti Nemecku tesne nevyšlo, ale pred štyrmi rokmi v Katare proti Francúzsku už bol úspešný.
Už len jeden krok
Argentíne chýba posledný krok na vyrovnanie unikátneho kúska Brazílie z rokov 1958 a 1962, keď získala dva tituly svetových šampiónov za sebou. Suverenitu súčasného výberu Lionela Scaloniho podčiarkuje aj fakt, že Argentína útočí na štvrtý veľký titul od roku 2021. Po dvoch víťazstvách na Copa América (2021, 2024) a triumfe na Mundiale 2022 môže pridať v poradí štvrtý titul majstra sveta.
Tuchel nemá výčitky
Pre Anglicko je to ďalší bolestivý neúspech, keďže na posledných piatich veľkých turnajoch štyrikrát postúpili do semifinále, no nevyužili šancu na finále. Tréner Thomas Tuchel obhajoval svoju defenzívnu taktiku po zápase:
"Nemáme žiadne výčitky. Hráči dali do toho všetko, zaslúžili sme si vedenie 1:0. Zahrali sme jeden z našich najlepších zápasov za daných okolností, ale jednoducho sme neprešli ďalej."
"Je nám to všetkým veľmi ľúto - hráčom, realizačnému tímu a najmä fanúšikom. Je to veľká škoda," doplnil anglický kapitán Harry Kane.
Zdroj: SITA.sk - Messi režíroval veľký obrat Argentíny proti Anglicku. Sme jedineční a nie je to arogancia, vraví Scaloni © SITA Všetky práva vyhradené.
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