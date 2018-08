INŠPIROVAL SA IS: Brit sa priznal k plánovaniu útoku dodávkou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. augusta (TASR) - Muž pochádzajúci z mesta Rochester na juhu Anglicka sa priznal v piatok k úmyslu zaútočiť dodávkovým autom na rušnej ulici v nákupnej štvrti Londýna. Plánovaný útok mal byť inšpirovaný ideológiou teroristickej organizácie Islamský štát (IS), informovala tlačová agentúra AP.Podozrivý Brit, identifikovaný ako 26-ročný Lewis Ludlow, sa na pojednávaní londýnskeho Ústredného kriminálneho súdu priznal k príprave teroristických činov a získavaniu peňazí pre militantnú skupinu. Podľa prokuratúry si svoje útočné plány spisoval, pričom označil londýnsku ulicu Oxford Street za "ideálny" terč, keďže sa tam pohybuje veľké množstvo ľudí a daloPolícia našla tieto poznámky roztrhané v koši na smeti, dokázala ich však opäť poskladať. Medzi "potenciálnymi miestami útoku" sa nachádzali aj londýnske múzeum voskových figurín Madame Tussauds, Katedrála sv. Pavla a šiitský chrám v meste Romford východne od Londýna.Súčasťou dôkazového materiálu získaného z Ludlowovho telefónu je videozáznam, v ktorom prisahá vernosť IS, a zábery rušných priestranstiev, zhotovené podľa prokuratúry v rámci "nepriateľského prieskumu".Ludlowa, ktorý v minulosti prestúpil na islam, zastavili vo februári na londýnskom letisku Heathrow, keď sa pokúšal odletieť na Filipíny. Prokuratúra sa domnieva, že sa tam chcel pridať k militantom IS. Neskôr plánoval zaútočiť v Londýne a údajne si založil facebookový účet s názvom Starožitné zbierky, čo malo slúžiť na posielanie peňazí militantom na Filipínach. Zatkli ho nakoniec 18. apríla.Sudca Nicholas Hilliard stanovil termín vynesenia rozsudku v Ludlowovom prípade na 2. novembra.