Do Európy dorazilo tento rok už vyše 60.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. augusta (TASR) - Na starý kontinent dorazilo od začiatku roka cez Stredozemné more už viac ako 60.000 migrantov.Ako odznelo v piatok na tlačovej konferencii Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve z úst jej hovorcu Joela Millmanna, do 8. augusta sa do Európy dostalo 60.309 migrantov a utečencov, čo je výrazne menej ako v porovnateľnom období predvlani (viac ako 263.000 ľudí) i vlani (viac ako 117.000 osôb).Pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy prišlo od začiatku roka 2018 o život 1524 ľudí, desať z nich v priebehu uplynulého týždňa.Informovali o tom svetové tlačové agentúry.V Španielsku prijali v tomto roku už doteraz viac ako 24.600 migrantov, v Taliansku napriek reštriktívnym opatreniam tamojšej vlády už okolo 19.000 a v Grécku ďalších asi 16.500 osôb. Zvyšok dorazil k brehom Malty (takmer 250) a Cypru (vyše 100).V celosvetovej relácii našlo smrť takmer 2400 migrantov a utečencov, avšak najnebezpečnejšou lokalitou pre nich zostáva i naďalej Stredozemné more.