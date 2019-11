Inšpirujte sa - kryty na mobil nie len ako darček na Vianoce. Aj tieto si vyberajú slovenskí influenceri

Nezáleží na tom, či váš smartfón stál 100 alebo 1000 eur, jeho rozbitie nepoteší nikoho. Preto sa obaly na mobil stali akousi automatickou súčasťou našich zariadení. Práve preto by boli vhodnou alternatívou pod vianočný stromček. A pokiaľ človeka dobre poznáte, bude to trefa do čierneho!

Zdroj: Instagram / @etuosk

Pre milovníkov Vianoc

Tématické kryty bavia snáď každého a verte či nie, nájde sa množstvo ľudí, ktorí svoj kryt menia ako ponožky. Niekedy to závisí od ich nálady alebo len túžbe po zmene, inokedy o púzdre na mobil rozhoduje ročné obdobie. A keďže sa blížia vianoce, kryty s mikulášskymi čiapkami, vianočným stromčekom alebo snehom sú aktuálne asi najviac v kurze! Ak chcete potešiť seba, je to to pravé, čo vám pomôže naladiť sa na blížiace sa sviatky.

Elegantná klasika

Keď sa povie elegancia, zväčša si pod tým predstavíme jednofarebné matné prevedenie krytov. Elegantné však automaticky nemusí znamenať nudné. Pokiaľ o človeku viete, že sa drží skôr pri zemi a prednosť dá aj jednoduchším vzorom, pokojne siahnite po imitácii mramoru, prípadne môžete pre dámy môžete vybrať obal s kvetovanými vzormi. Elegantné, nie?

Ekologické verzie

O prírodných materiáloch počúvame dnes doslova z každej strany. Ak teda máte v rodine akéhokoľvek nadšenca ochrany prírody, ktorý tým doslova žije, tento kúsok je presne pre neho. Návrat k prírode drevenými obalmi tiež veru nemusí byť nudný. Stačí siahnuť po takom, ktorý má na drevenom podklade aj nejaké vzory, ktoré každého odlíšia od davu.

Zdroj: hoppeyr.com

Kryt na mieru

S výrobou personalizovaných krytov sa v súčasnosti akoby roztrhlo vrece. Každý chce byť originálny a pritom štýlový, a preto si ľudia sami vymýšľajú všemožné kreácie. Frajerku určite poteší obal na mobil s vašou spoločnou fotografiou, no a rodičia v práci budú na svoju rodinku myslieť možno častejšie, keď ju budú vidieť usmievať sa z krytu na mobile. V tomto prípade sa fantázii medze nekladú, preto si okrem fotografií môžete pokojne navrhnúť vlastné iniciálky ozdobným písmom alebo použiť iné šialené prevedenie vašej fotky.